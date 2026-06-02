В Госдуме предложили субсидировать подключение сел и деревень к интернету

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты от фракции "Новые люди" предложили ввести механизм субсидирования расходов на первое подключение к широкополосному интернету для жителей поселков, сел и деревень.

По мнению парламентариев, реализация инициативы позволит снизить цифровое неравенство и расширить доступ жителей таких населенных пунктов к различным цифровым сервисам.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили ввести механизм субсидирования расходов на первое подключение к широкополосному интернету для жителей поселков, сел и деревень.

Соответствующее обращение в адрес главы Минцифры Максута Шадаева имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность запуска отдельного механизма субсидирования расходов жителей поселков, сел и деревень на первое подключение домохозяйств к проводному широкополосному интернету", - сказано в документе.

Парламентарии добавили, что такая субсидия могла бы предоставляться при наличии технической возможности подключения в населенном пункте и подтверждении расходов на подключение жилого дома к сети.

Депутаты предложили проработать механизм, при котором субсидия будет предоставляться на одно домохозяйство однократно и покрывать полностью либо частично расходы на первичное подключение: прокладку кабеля, установку абонентского оборудования, монтажные работы и иные необходимые работы по доведению услуги до жилого дома.