Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Дети в сети".

Проект создан для того, чтобы простым и понятным языком рассказать, как лучше вести себя в интернете.

На портале проекта собраны рекомендации для родителей, советы по настройке безопасности на устройствах, разбор основных угроз для детей в сети и инструкции для детей по поведению в потенциально опасных ситуациях.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Дети в сети", в котором будут собраны правила поведения ребенка в интернете.

Как подчеркнула детский омбудсмен, интернет несет в себе не только возможности, но вместе с тем и риски, такие как мошенничество, фейки, травля, нежелательный контент. И с детьми нужно говорить об этом, объяснять и помогать безопасно пользоваться цифровыми сервисами.

"Запустили с Дзеном и Альянсом по защите детей в цифровой среде совместный проект – "Дети в сети"... Проект "Дети в сети" создан как раз для этого – простым и понятным языком рассказать, как лучше вести себя в интернете", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс"

По ее словам, на портале собраны рекомендации для родителей о том, как говорить с ребенком, советы по настройке безопасности на устройствах, разбор основных угроз, с которыми дети могут столкнуться в сети, а также понятные инструкции для ребят: что делать, если написал незнакомец, пришла подозрительная ссылка, начались оскорбления или кто-то просит личные данные.