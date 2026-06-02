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Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Дети в сети" - РИА Новости, 02.06.2026
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12:47 02.06.2026
Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Дети в сети"

Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Дети в сети"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМария Львова-Белова
Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Мария Львова-Белова . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Дети в сети".
  • Проект создан для того, чтобы простым и понятным языком рассказать, как лучше вести себя в интернете.
  • На портале проекта собраны рекомендации для родителей, советы по настройке безопасности на устройствах, разбор основных угроз для детей в сети и инструкции для детей по поведению в потенциально опасных ситуациях.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила о запуске проекта "Дети в сети", в котором будут собраны правила поведения ребенка в интернете.
Как подчеркнула детский омбудсмен, интернет несет в себе не только возможности, но вместе с тем и риски, такие как мошенничество, фейки, травля, нежелательный контент. И с детьми нужно говорить об этом, объяснять и помогать безопасно пользоваться цифровыми сервисами.
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"Запустили с Дзеном и Альянсом по защите детей в цифровой среде совместный проект – "Дети в сети"... Проект "Дети в сети" создан как раз для этого – простым и понятным языком рассказать, как лучше вести себя в интернете", - написала Львова-Белова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, на портале собраны рекомендации для родителей о том, как говорить с ребенком, советы по настройке безопасности на устройствах, разбор основных угроз, с которыми дети могут столкнуться в сети, а также понятные инструкции для ребят: что делать, если написал незнакомец, пришла подозрительная ссылка, начались оскорбления или кто-то просит личные данные.
"Для меня важно, что в основе проекта – доверие, поддержка и умение вовремя распознать опасность. Ребенок должен знать: если что-то случилось, он не останется один и всегда может обратиться за помощью к взрослым", - добавила омбудсмен.
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