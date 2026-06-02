Россиянам рассказали, как обезопасить ребенка в сети

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"Позаботиться о безопасности стоит еще до того, как ребенок начнет пользоваться устройством: создать отдельный детский аккаунт, установить родительский контроль, ограничение экранного времени и доступа к отдельным приложениям. При этом важно не просто включить ограничения, а объяснить ребенку, зачем они нужны - тогда правила будут восприниматься не как запрет, а как способ защиты", - сообщил он.