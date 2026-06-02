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Аналитики рассказали о ловушке для малого бизнеса из-за ИИ - РИА Новости, 02.06.2026
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10:47 02.06.2026 (обновлено: 20:28 02.06.2026)
Аналитики рассказали о ловушке для малого бизнеса из-за ИИ

"Ведомости": ИИ нужен малому бизнесу, но инвестиции в него могут не окупиться

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Малый бизнес может оказаться в ловушке при внедрении искусственного интеллекта: инвестиции в ИИ могут не окупиться, а их отсутствие рискует сделать компанию отстающей на рынке, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
  • Затраты на внедрение и использование ИИ для малого бизнеса сопоставимы с затратами крупных корпораций, но распределяются на существенно меньший объем операций, что увеличивает риск убытков.
  • Аналитики предлагают способы решения проблемы окупаемости ИИ для малого бизнеса, такие как создание внутренней базы знаний с ИИ-поиском, автоматизация ответов на типовые вопросы клиентов через чат-боты и генерация черновиков документов по шаблонам.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Внедрение искусственного интеллекта может загнать малый бизнес в ловушку: инвестиции в ИИ могут не окупиться, при этом их отсутствие рискует сделать компанию отстающей на рынке, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
"Крупный бизнес окупается, МСП - в ловушке: инвестировать – ухудшить экономику, не инвестировать - отстать", - отметили авторы доклада.
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Так, чтобы внедрить ИИ в бизнес-процессы, компании нужно планомерно подготовиться: очистить данные, настроить модели под конкретные задачи, переобучить персонал, изменить регламенты.
"Что критически важно - постоянные затраты на инференс (прогон моделей)", - подчеркнули аналитики.
При этом ИИ не делает поправки на размер компании: малый бизнес платит сумму, сопоставимую с той, которую вкладывает крупная корпорация. Но если крупный бизнес распределяет затраты на ИИ на большой объем операций и окупает их, то малый - распределяет затраты на существенно меньший объем операций и рискует получить убытки.
"Создание внутренней базы знаний с ИИ-поиском по корпоративным документам, автоматизация ответов на типовые вопросы клиентов через чат-боты на базе языковых моделей, генерация черновиков документов по шаблонам", - перечислили аналитики способы, с помощью которых малый бизнес может решить проблему окупаемости ИИ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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