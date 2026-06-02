ИИ не повышает производительность, выяснили аналитики

Краткий пересказ от РИА ИИ Использование искусственного интеллекта экономит время, но не повышает производительность труда.

90 % студентов используют ИИ для учебы, но 69 % сэкономленного времени уходит на отдых, лишь 6 % — на развитие.

ИИ ускоряет выполнение задач в среднем на 80 %, однако от пользователя требуется направлять сэкономленное время на освоение новых навыков.

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Использование искусственного интеллекта экономит время, но не повышает производительность труда, например, молодежь, выполняя учебные задачи за счет ИИ, тратит сэкономленные минуты на отдых, а не выработку новых компетенций, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс"

"ИИ освобождает время, но оно не конвертируется в рост производительности. Алгоритмов превращения времени в новые компетенции пока не выработано", - выяснили аналитики доклада.

Так, по данным исследования ВШЭ , 90% студентов используют ИИ для учебы, но 69% сэкономленного времени уходит на отдых, лишь 6% - на развитие.

ИИ ускоряет выполнение задач в среднем на 80%, напомнили аналитики. При этом от пользователя требуется движение навстречу: направить сэкономленное время на освоение новых навыков, которые ИИ не может заместить.