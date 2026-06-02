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ИИ не повышает производительность, выяснили аналитики - РИА Новости, 02.06.2026
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10:18 02.06.2026
ИИ не повышает производительность, выяснили аналитики

Аналитики выяснили, что ИИ экономит время, но не повышает производительность

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Использование искусственного интеллекта экономит время, но не повышает производительность труда.
  • 90 % студентов используют ИИ для учебы, но 69 % сэкономленного времени уходит на отдых, лишь 6 % — на развитие.
  • ИИ ускоряет выполнение задач в среднем на 80 %, однако от пользователя требуется направлять сэкономленное время на освоение новых навыков.
МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Использование искусственного интеллекта экономит время, но не повышает производительность труда, например, молодежь, выполняя учебные задачи за счет ИИ, тратит сэкономленные минуты на отдых, а не выработку новых компетенций, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс"
"ИИ освобождает время, но оно не конвертируется в рост производительности. Алгоритмов превращения времени в новые компетенции пока не выработано", - выяснили аналитики доклада.
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Так, по данным исследования ВШЭ, 90% студентов используют ИИ для учебы, но 69% сэкономленного времени уходит на отдых, лишь 6% - на развитие.
ИИ ускоряет выполнение задач в среднем на 80%, напомнили аналитики. При этом от пользователя требуется движение навстречу: направить сэкономленное время на освоение новых навыков, которые ИИ не может заместить.
Аналитики отмечают, что перед тем, как задать ИИ вопрос, необходимо формулировать собственные предположения. Также необходимо выработать критерии того, как правильно оценивать информацию, полученную от ИИ.
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