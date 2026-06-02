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В Госдуме предложили освободить бизнес от штрафов за просрочку отчетности - РИА Новости, 02.06.2026
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17:42 02.06.2026 (обновлено: 17:43 02.06.2026)
В Госдуме предложили освободить бизнес от штрафов за просрочку отчетности

В ГД предложили освободить бизнес от штрафов за просрочку отчетности из-за сбоев

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Здание Государственной думы России на Охотном ряду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили освобождать малый и средний бизнес от штрафов за несвоевременную сдачу обязательной отчетности из-за отключения интернета.
  • Также предложено освобождать от штрафов в случаях сбоя оператора электронного документооборота, государственной информационной системы, личного кабинета, сервиса приема отчетности или другого технического обстоятельства, не зависящего от предпринимателя.
  • Заявления об освобождении от штрафа предлагается подавать в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги», портал «Работа России» или другой официальный цифровой сервис.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым предложили освобождать от штрафов малый и средний бизнес за несвоевременную сдачу обязательной отчетности из-за отключения интернета.
Обращение с соответствующим предложением в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность установления для субъектов малого и среднего предпринимательства упрощенного внесудебного порядка освобождения от штрафов за несвоевременную сдачу налоговой, страховой и иной обязательной отчетности, если нарушение срока произошло из-за подтвержденного отключения интернета", - сказано в обращении.
Депутаты также предложили освобождать от штрафов в случаях: сбоя оператора электронного документооборота, сбоя государственной информационной системы, личного кабинета, сервиса приема отчетности или другого технического обстоятельства, не зависящего от предпринимателя.
Парламентарии также предложили подавать заявления об освобождении от штрафа в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, "Госуслуги", портал "Работа России", либо другой официальный цифровой сервис. По их словам, предприниматель должен иметь возможность приложить подтверждение технического сбоя без необходимости личного посещения органа или обращения в суд.
По мнению авторов, принятие инициативы позволит снизить административную нагрузку на малый и средний бизнес, сократить количество споров и судебных дел, связанных с техническими сбоями при сдаче отчетности, обеспечить более единообразную практику контролирующих органов и защитить добросовестных предпринимателей от штрафов за обстоятельства, которые они объективно не могли контролировать.
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