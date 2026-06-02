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В Госдуме предложили ввести выплату многодетным семьям на выпускной в школе - РИА Новости, 02.06.2026
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12:07 02.06.2026
В Госдуме предложили ввести выплату многодетным семьям на выпускной в школе

В Госдуме предложили ввести выплату на выпускной в школе для многодетных семей

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести единовременную социальную выплату многодетным и малообеспеченным семьям на выпускной в школе.
  • Выплата должна предоставляться на расходы, связанные с выпускным и окончанием обучения в школе, и не заменять существующие региональные меры поддержки, а дополнять их.
  • Реализация инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малоимущие семьи и уменьшить риск отказа ребенка от участия в выпускном по материальным причинам.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести единовременную социальную выплату многодетным и малообеспеченным семьям на выпускной в школе.
Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне единовременной социальной выплаты многодетным и малоимущим семьям к завершению ребенком 9-го или 11-го класса, то есть основного общего или среднего общего образования", - сказано в обращении.
Парламентарии уточнили, что такая выплата могла бы предоставляться на расходы, связанные с выпускным и окончанием обучения в школе, чтобы участие ребенка в этом важном событии не зависело только от материальных возможностей родителей.
По словам депутатов, важно, чтобы эта выплата не заменяла уже существующие региональные меры поддержки к началу учебного года, а дополняла их и закрывала отдельную жизненную ситуацию - завершение ребенком школьного обучения.
По мнению авторов, реализация инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малоимущие семьи, поддержать детей в важный момент окончания школы, уменьшить риск отказа ребенка от участия в выпускном по материальным причинам, а также сделать социальную поддержку более привязанной к реальным жизненным ситуациям семей.
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