В Госдуме предложили ввести выплату многодетным семьям на выпускной в школе

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили ввести единовременную социальную выплату многодетным и малообеспеченным семьям на выпускной в школе.

Выплата должна предоставляться на расходы, связанные с выпускным и окончанием обучения в школе, и не заменять существующие региональные меры поддержки, а дополнять их.

Реализация инициативы позволит снизить финансовую нагрузку на многодетные и малоимущие семьи и уменьшить риск отказа ребенка от участия в выпускном по материальным причинам.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Анна Скрозникова и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили ввести единовременную социальную выплату многодетным и малообеспеченным семьям на выпускной в школе.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минтруда Антону Котякову имеется в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне единовременной социальной выплаты многодетным и малоимущим семьям к завершению ребенком 9-го или 11-го класса, то есть основного общего или среднего общего образования", - сказано в обращении.

Парламентарии уточнили, что такая выплата могла бы предоставляться на расходы, связанные с выпускным и окончанием обучения в школе, чтобы участие ребенка в этом важном событии не зависело только от материальных возможностей родителей.

По словам депутатов, важно, чтобы эта выплата не заменяла уже существующие региональные меры поддержки к началу учебного года, а дополняла их и закрывала отдельную жизненную ситуацию - завершение ребенком школьного обучения.