"Единая Россия" определила кандидатов в депутаты Госдумы в Крыму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предварительное голосование «Единой России» определило победителей среди претендентов в кандидаты на выборах в Госдуму.
- Среди победителей — пять действующих депутатов Госдумы и мэр Ялты.
- Окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде партии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Предварительное голосование определило победителей от "Единой России" среди претендентов в кандидаты на предстоящих выборах в Госдуму, среди них пять действующих депутатов палаты и мэр Ялты, сообщил РИА Новости секретарь регионального отделения партии, глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Конкурс на предварительном голосовании партии в Госдуму составил семь человек на место. Победителями среди претендентов в кандидаты от партии по мажоритарным округам стали действующие депутаты Госдумы Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов, а также мэр Ялты Янина Павленко", – сказал Константинов.
Кроме того, по его словам, среди претендентов на участие в выборах в Госдуму по партийным списках победу одержали Михаил Шеремет, Алла Полякова, Константин Бахарев (действующие депутаты Госдумы), участник СВО, герой России Антон Старостин, а также Оксана Доброрез и Александр Комбаров (депутаты крымского парламента).
Константинов подчеркнул, что окончательный список кандидатов на выборах в Госдуму будет утвержден на съезде партии.