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"Единая Россия" определила кандидатов в депутаты Госдумы в Крыму - РИА Новости, 02.06.2026
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09:37 02.06.2026 (обновлено: 09:41 02.06.2026)
"Единая Россия" определила кандидатов в депутаты Госдумы в Крыму

В Крыму определились победители предварительных выборов в кандидаты в ГД от ЕР

© РИА Новости / Алексей ДружининЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эмблема партии "Единая Россия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предварительное голосование «Единой России» определило победителей среди претендентов в кандидаты на выборах в Госдуму.
  • Среди победителей — пять действующих депутатов Госдумы и мэр Ялты.
  • Окончательный список кандидатов будет утвержден на съезде партии.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Предварительное голосование определило победителей от "Единой России" среди претендентов в кандидаты на предстоящих выборах в Госдуму, среди них пять действующих депутатов палаты и мэр Ялты, сообщил РИА Новости секретарь регионального отделения партии, глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Конкурс на предварительном голосовании партии в Госдуму составил семь человек на место. Победителями среди претендентов в кандидаты от партии по мажоритарным округам стали действующие депутаты Госдумы Юрий Нестеренко и Леонид Бабашов, а также мэр Ялты Янина Павленко", – сказал Константинов.
Кроме того, по его словам, среди претендентов на участие в выборах в Госдуму по партийным списках победу одержали Михаил Шеремет, Алла Полякова, Константин Бахарев (действующие депутаты Госдумы), участник СВО, герой России Антон Старостин, а также Оксана Доброрез и Александр Комбаров (депутаты крымского парламента).
Константинов подчеркнул, что окончательный список кандидатов на выборах в Госдуму будет утвержден на съезде партии.
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ПолитикаЯлтаРоссияВладимир КонстантиновЯнина ПавленкоМихаил ШереметГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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