"Единая Россия" определила кандидатов в депутаты Госдумы в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Предварительное голосование определило победителей от "Единой России" среди претендентов в кандидаты на предстоящих выборах в Госдуму, среди них пять действующих депутатов палаты и мэр Ялты, сообщил РИА Новости секретарь регионального отделения партии, глава крымского парламента Владимир Константинов.