В Госдуме предложили продлить режим самозанятости

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый заместитель комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года.

Гусев предложил повысить лимит дохода для самозанятых до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита.

По мнению Гусева, совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы граждан и укрепить доверие к специальным налоговым режимам.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Первый заместитель комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита.

Обращение с данными инициативы на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, поручить проработать следующие предложения: 1. Рассмотреть возможность продления периода действия специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" до 2035 года", - сказано в письме.

Речь идет о налоге на профессиональный доход, который был введен в России в 2019 году в порядке эксперимента. Сейчас режим действует до 31 декабря 2028 года. При этом для самозанятых сохраняются действующие налоговые ставки: 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а годовой лимит дохода составляет 2,4 миллиона рублей.

В документе парламентарий отметил, что режим самозанятости стал одним из наиболее востребованных инструментов легальной занятости граждан, который позволяет людям официально работать, оказывать услуги физическим и юридическим лицам, совмещать самостоятельную деятельность с трудовым договором, а также снижает административную и налоговую нагрузку.

По его мнению, действующий лимит дохода в 2,4 миллиона рублей не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям.

Гусев предложил кабмину рассмотреть возможность продления режима налога на профессиональный доход до 2035 года, повышения с 2027 года предельного размера годового дохода самозанятых до 3 миллионов рублей, а также введения механизма ежегодной индексации этого лимита.

"Самозанятость стала для миллионов людей понятным и удобным способом работать легально. Это не только про налоги, это про доверие граждан к государству… Нужно дать самозанятым горизонт планирования, продлить режим и справедливо индексировать лимит дохода", - сказал депутат РИА Новости.

Он подчеркнул, что совершенствование режима налога на профессиональный доход позволит поддержать доходы граждан, сохранить привлекательность легальной самостоятельной занятости и укрепить доверие к специальным налоговым режимам.