Застрявших в горах Кабардино-Балкарии туристов удалось спустить в лагерь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из четырех туристов попала в сложные погодные условия в горах Черекского района КБР на высоте 3200 метров и запросила помощь.
- Спасатели приостановили поисково-спасательные работы из-за непогоды, но позднее смогли добраться до туристов.
- Участники похода планируют возвращение в Москву.
НАЛЬЧИК, 2 июн – РИА Новости. Застрявших в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии четырех туристов спустили в лагерь, в ближайшее время они планируют вернуться в Москву.
С утра вторника спасатели ждали благоприятных погодных условий для вылета вертолета.
"Спустили в лагерь в два рейса, планируем возвращаться в Москву в ближайшее время", - сообщила РИА Новости одна из участниц похода Екатерина Миронова.
Утром в понедельник группа из четырех туристов запросила помощь, попав в сложные погодные условия в горах в Черекском районе КБР на высоте 3200 метров. Вертолет в понедельник не смог подлететь к месту, и к туристам из альплагеря вышли четверо спасателей, но из-за непогоды они приостановили поисково-спасательные работы.