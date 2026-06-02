Уроженец Белоруссии стал главой внешней разведки Израиля "Моссад"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы службы внешней разведки «Моссад».
- Роман Гофман — уроженец Белоруссии.
- Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Моссад» будет продолжать стоять на переднем крае борьбы против Ирана.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Военный секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху уроженец Белоруссии генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы службы внешней разведки "Моссад", сообщила во вторник правительственная пресс-служба.
Премьер Израиля, выступая на церемонии, заявил, что многие выдающиеся деятели еврейского государства являются выходцами из Белоруссии, и отметил, что Роман Гофман, который ребенком приехал в еврейское государство, проделал длинный и сложный путь, "преодолев все препятствия".
"Вы преодолели каждое препятствие на пути к этому назначению. И теперь я официально назначаю вас 14-м директором израильского "Моссада". Я поздравляю вас от своего имени и от имени всей нации. Идите вперед и добейтесь успеха!" - заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля отметил, что "Моссад" будет продолжать стоять на переднем крае борьбы против Ирана.