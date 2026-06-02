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Уроженец Белоруссии стал главой внешней разведки Израиля "Моссад" - РИА Новости, 02.06.2026
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19:49 02.06.2026
Уроженец Белоруссии стал главой внешней разведки Израиля "Моссад"

Уроженец Белоруссии Гофман стал главой внешней разведки Израиля "Моссад"

CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit / Роман Гофман
Роман Гофман - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY-SA 3.0 / IDF Spokesperson's Unit /
Роман Гофман. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы службы внешней разведки «Моссад».
  • Роман Гофман — уроженец Белоруссии.
  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «Моссад» будет продолжать стоять на переднем крае борьбы против Ирана.
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 июн - РИА Новости. Военный секретарь премьера Израиля Биньямина Нетаньяху уроженец Белоруссии генерал-майор Роман Гофман официально вступил в должность главы службы внешней разведки "Моссад", сообщила во вторник правительственная пресс-служба.
Официальная церемония прошла в штаб-квартире "Моссада" в присутствии Нетаньяху, спикера парламента, министров правительства, начальника генерального штаба Армии обороны Израиля, руководителей оборонного ведомства и уходящего в отставку бывшего директора "Моссада" Давида Барнеа.
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Премьер Израиля, выступая на церемонии, заявил, что многие выдающиеся деятели еврейского государства являются выходцами из Белоруссии, и отметил, что Роман Гофман, который ребенком приехал в еврейское государство, проделал длинный и сложный путь, "преодолев все препятствия".
"Вы преодолели каждое препятствие на пути к этому назначению. И теперь я официально назначаю вас 14-м директором израильского "Моссада". Я поздравляю вас от своего имени и от имени всей нации. Идите вперед и добейтесь успеха!" - заявил Нетаньяху.
Премьер Израиля отметил, что "Моссад" будет продолжать стоять на переднем крае борьбы против Ирана.
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В миреИзраильБелоруссияИранБиньямин НетаньяхуМоссад
 
 
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