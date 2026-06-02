Уроженец Белоруссии стал главой внешней разведки Израиля "Моссад"

"Вы преодолели каждое препятствие на пути к этому назначению. И теперь я официально назначаю вас 14-м директором израильского "Моссада". Я поздравляю вас от своего имени и от имени всей нации. Идите вперед и добейтесь успеха!" - заявил Нетаньяху.