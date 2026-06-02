В Кисловодске каменная глыба едва не убила человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека
ПЯТИГОРСК, 2 июн – РИА Новости. Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека, сообщил глава города Евгений Моисеев.
"Глыба на Кольцо-горе сейчас скатилась сверху. Обошлось без жертв – парень успел отскочить. На месте работают специалисты. Они проводят обследование территории, оценивают масштаб угрозы и выясняют, существует ли риск новых камнепадов", – написал Моисеев в Telegram-канале.
На кадрах с видеокамер видно, как камень рухнул возле киоска с сувенирами, стоящий рядом мужчина успел убежать.
Природный памятник Гора Кольцо, представляющий собой мыс Боргустанского хребта с 8-метровым сквозным проемом, находится на северной окраине курортного Кисловодска. У подножия функционирует сувенирный рынок, который постоянно посещают туристы.
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