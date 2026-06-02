Каменная глыба, скатившаяся с горы Кольцо в Кисловодске

Каменная глыба, скатившаяся с горы Кольцо в Кисловодске

В Кисловодске каменная глыба едва не убила человека

Краткий пересказ от РИА ИИ Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека

ПЯТИГОРСК, 2 июн – РИА Новости. Каменная глыба скатилась с горы Кольцо в Кисловодске и едва не придавила человека, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Глыба на Кольцо-горе сейчас скатилась сверху. Обошлось без жертв – парень успел отскочить. На месте работают специалисты. Они проводят обследование территории, оценивают масштаб угрозы и выясняют, существует ли риск новых камнепадов", – написал Моисеев в Telegram-канале

На кадрах с видеокамер видно, как камень рухнул возле киоска с сувенирами, стоящий рядом мужчина успел убежать.