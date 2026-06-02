Воробьев согласился возглавить подмосковный список кандидатов ЕР на выборы

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области, член бюро Высшего совета "Единой России" Андрей Воробьев согласился возглавить подмосковный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Государственную и Московскую областную думы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.