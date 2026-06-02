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Воробьев согласился возглавить подмосковный список кандидатов ЕР на выборы - РИА Новости, 02.06.2026
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18:43 02.06.2026
Воробьев согласился возглавить подмосковный список кандидатов ЕР на выборы

Воробьев согласился возглавить подмосковный список кандидатов ЕР на выборы в ГД

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Андрей Воробьев согласился возглавить подмосковный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Государственную и Московскую областную думы.
  • Более 635 тысяч избирателей Подмосковья приняли участие в предварительном голосовании "Единой России".
  • По итогам голосования партия сформировала команду кандидатов, в которую вошли 129 человек, включая Героя России Людмилу Болилую, участника СВО Сергея Пешкина, олимпийских чемпионов Ирину Роднину и Александра Легкова.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Губернатор Московской области, член бюро Высшего совета "Единой России" Андрей Воробьев согласился возглавить подмосковный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Государственную и Московскую областную думы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Андрей Воробьев согласился возглавить региональный список кандидатов от партии "Единая Россия" на выборы в Государственную и Московскую областную думы", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, Воробьев во вторник выступил на региональном отчетном форуме "Есть результат" по реализации Народной программы партии "Единая Россия". В ходе форума председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов от имени победителей предварительного голосования обратился к Воробьеву с просьбой возглавить партийную команду на предстоящих выборах в Госдуму и Мособлдуму.
В пресс-службе напомнили, что 31 мая "Единая Россия" завершила предварительное голосование перед выборами. В нем приняли участие более 635 тысяч избирателей Подмосковья. Всего в регионах свои голоса отдали более 10 миллионов человек.
"По итогам голосования партия сформировала сильную команду кандидатов. Победителями стали 129 человек. Многие из них ранее не были связаны с политикой, однако обладают серьезным профессиональным, жизненным и боевым опытом. Среди них - Герой России Людмила Болилая, участник СВО Сергей Пешкин, олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Легков", - отметил Брынцалов, слова которого приводятся в сообщении.
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ПолитикаМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей ВоробьевИгорь БрынцаловИрина РоднинаЕдиная РоссияМосковская областная думаГосдума РФ
 
 
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