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Эксперт объяснил, почему спецслужбы имеют тайный доступ к смартфонам - РИА Новости, 02.06.2026
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08:09 02.06.2026 (обновлено: 11:45 02.06.2026)
Эксперт объяснил, почему спецслужбы имеют тайный доступ к смартфонам

Перелыгин: западные спецслужбы имеют доступ к смартфонам из-за разработчиков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные спецслужбы имеют полный тайный доступ к данным смартфонов и иных гаджетов благодаря скрытной деятельности компаний-разработчиков, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.
  • Доступ к данным стал возможен из-за наличия backdoors в стандартных микропроцессорах и проблемы прозрачности программного обеспечения.
  • Перелыгин предупредил, что использование технологий сбора данных представляет реальную угрозу национальной безопасности.
МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Западные спецслужбы имеют полный тайный доступ к данным смартфонов и иных гаджетов благодаря скрытной деятельности компаний, которые их разрабатывают, заявил генерал-майор ФСБ в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин на видео ЦОС ФСБ России.
Во вторник ФСБ РФ сообщила о раскрытии широкомасштабной акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных высокопоставленных российских чиновников вредоносного ПО. Оно использовалось для записи имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного контроля обстановки вблизи устройств, направленного на получение чувствительной информации.
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"Есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, в которой используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов", - сказал он.
Перелыгин отметил, что сегодня ключевые позиции на рынке держат североамериканские компании, благодаря которым у спецслужб есть доступ к данным. Его получение стало возможным из-за нескольких факторов. Среди них backdoors стандартного микропроцессора, который компании приобретают для своей техники, а потом могут проникать в нее. Backdoors - скрытая лазейка, о которой знает производитель.
Во-вторых, существует проблема прозрачности программного обеспечения. Ярким примером такой политики является компания Apple, которая не раскрывает свои программные продукты.
Та техника, которую люди называют смартфоном или гаджетом, в реальности является техническим средством съема информации, добавил генерал-майор ФСБ в отставке.
"Этот наш друг и товарищ, смартфон... Он же присутствует везде, и в туалете, и на конференции, и на совещании, и на рабочем месте. Более того, мы же должны понимать, что включив или выключив этот аппарат, отложив его, убрав звук, засунув в портфель… он не слышит то, что происходит вокруг него, но зато он знает, куда ты идешь", - сказал он.
По словам Перелыгина, имеющего большой опыт оперативной работы, использование такой технологии сильно упростило работу с противником.
В этой связи он предупредил, что такие средства представляют реальную угрозу национальной безопасности, так как соперник, подслушав приятельский разговор и использовав полученную информацию, может совершить вербовку.
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