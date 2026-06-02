Эксперт объяснил, почему спецслужбы имеют тайный доступ к смартфонам

Краткий пересказ от РИА ИИ Западные спецслужбы имеют полный тайный доступ к данным смартфонов и иных гаджетов благодаря скрытной деятельности компаний-разработчиков, заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Перелыгин.

Доступ к данным стал возможен из-за наличия backdoors в стандартных микропроцессорах и проблемы прозрачности программного обеспечения.

Перелыгин предупредил, что использование технологий сбора данных представляет реальную угрозу национальной безопасности.

МОСКВА, 2 июня - РИА Новости. Западные спецслужбы имеют полный тайный доступ к данным смартфонов и иных гаджетов благодаря скрытной деятельности компаний, которые их разрабатывают, заявил генерал-майор ФСБ в отставке, кандидат юридических наук Александр Перелыгин на видео ЦОС ФСБ России.

Во вторник ФСБ РФ сообщила о раскрытии широкомасштабной акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных высокопоставленных российских чиновников вредоносного ПО. Оно использовалось для записи имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного контроля обстановки вблизи устройств, направленного на получение чувствительной информации.

"Есть отдельная технология обработки больших комплексов информации, в которой используются вот эти элементы искусственного интеллекта, мощнейшие компьютеры, которые позволяют раскрывать фантастические закономерности в действиях людей, в событиях будущих, прошлых, вскрытие каких-то скрытых каких-то замыслов, умыслов", - сказал он.

Перелыгин отметил, что сегодня ключевые позиции на рынке держат североамериканские компании, благодаря которым у спецслужб есть доступ к данным. Его получение стало возможным из-за нескольких факторов. Среди них backdoors стандартного микропроцессора, который компании приобретают для своей техники, а потом могут проникать в нее. Backdoors - скрытая лазейка, о которой знает производитель.

Во-вторых, существует проблема прозрачности программного обеспечения. Ярким примером такой политики является компания Apple , которая не раскрывает свои программные продукты.

Та техника, которую люди называют смартфоном или гаджетом, в реальности является техническим средством съема информации, добавил генерал-майор ФСБ в отставке.

"Этот наш друг и товарищ, смартфон... Он же присутствует везде, и в туалете, и на конференции, и на совещании, и на рабочем месте. Более того, мы же должны понимать, что включив или выключив этот аппарат, отложив его, убрав звук, засунув в портфель… он не слышит то, что происходит вокруг него, но зато он знает, куда ты идешь", - сказал он.

По словам Перелыгина, имеющего большой опыт оперативной работы, использование такой технологии сильно упростило работу с противником.