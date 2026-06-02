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ФСБ раскрыла детали утечки данных со смартфонов российских чиновников - РИА Новости, 02.06.2026
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08:08 02.06.2026 (обновлено: 11:30 02.06.2026)
ФСБ раскрыла детали утечки данных со смартфонов российских чиновников

ФСБ: спецслужбы США снимали данные со смартфонов российских чиновников

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ обнародовала информацию о том, что иностранные спецслужбы проводили акцию по добыче данных со смартфонов высокопоставленных российских служащих.
  • Для получения информации использовались разработки американских IT-компаний Fastly и Cloudflare.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих снимали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare, следует из кадров видео, обнародованных ФСБ России.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих. Эту информацию зарубежные спецслужбы тайно "снимали" с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций, отметили в ФСБ.
На кадрах видео показаны офисы компаний Fastly и Cloudflare в США, а также здания с их филиалами в Лондоне.
Fastly (штаб-квартира в Сан-Франциско) позиционирует себя как компания, специализирующаяся на облачных вычислениях, предоставляет услуги сети доставки контента, оптимизации изображений. Cloudflare (также со штаб-квартирой в Сан-Франциско) заявляет, что предоставляет широкий спектр услуг для улучшения работы веб-ресурсов, обеспечения безопасности, производительности и доступности интернет-сервисов.
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