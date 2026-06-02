ФСБ: зарубежные спецслужбы хотели узнавать о настроениях общества в России

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы хотели через смартфоны высокопоставленных служащих РФ получать данные о настроениях в российском обществе, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

"Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую без посредников вроде НКО", - сказал оперативник на видео, обнародованном ФСБ.