ФСБ: зарубежные спецслужбы хотели узнавать о настроениях общества в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зарубежные спецслужбы планировали получать данные о настроениях в российском обществе через смартфоны высокопоставленных служащих РФ.
- ФСБ вскрыла акцию иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы хотели через смартфоны высокопоставленных служащих РФ получать данные о настроениях в российском обществе, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
"Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую без посредников вроде НКО", - сказал оперативник на видео, обнародованном ФСБ.