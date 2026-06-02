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ФСБ: зарубежные спецслужбы хотели узнавать о настроениях общества в России - РИА Новости, 02.06.2026
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08:07 02.06.2026 (обновлено: 08:24 02.06.2026)
ФСБ: зарубежные спецслужбы хотели узнавать о настроениях общества в России

ФСБ: зарубежные спецслужбы через телефоны хотели узнавать о настроениях общества

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зарубежные спецслужбы планировали получать данные о настроениях в российском обществе через смартфоны высокопоставленных служащих РФ.
  • ФСБ вскрыла акцию иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы хотели через смартфоны высокопоставленных служащих РФ получать данные о настроениях в российском обществе, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
"Сбор данных о контактах, планах и настроениях в обществе планировали осуществить напрямую без посредников вроде НКО", - сказал оперативник на видео, обнародованном ФСБ.
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ТехнологииРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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