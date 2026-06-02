В ФСБ заявили о многоуровневой операции зарубежных спецслужб

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ заявила о вскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
- Оперативный сотрудник ФСБ назвал операцию зарубежных спецслужб многоуровневой и предполагающей координацию нескольких государств.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Операция зарубежных спецслужб по попытке получения информации через смартфоны высокопоставленных служащих РФ была многоуровневой и предполагала координацию нескольких государств, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
"Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств", - сказал оперативник.