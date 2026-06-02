В ФСБ заявили о многоуровневой операции зарубежных спецслужб

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Операция зарубежных спецслужб по попытке получения информации через смартфоны высокопоставленных служащих РФ была многоуровневой и предполагала координацию нескольких государств, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

"Уже сейчас можно заявлять, что это многоуровневая операция с далеко идущими последствиями и серьезными рисками, которая предполагает координацию нескольких государств", - сказал оперативник.