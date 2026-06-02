ФСБ раскрыла, зачем зарубежные спецслужбы взламывали телефоны служащих

"Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны", - сказал оперативник на видео, обнародованном ФСБ.