ФСБ раскрыла, зачем зарубежные спецслужбы взламывали телефоны служащих

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зарубежные спецслужбы взламывали смартфоны высокопоставленных российских служащих.
- Спецслужбы полагали, что взлом смартфонов будет проще и дешевле, чем вербовать дорогостоящих информаторов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы взламывали смартфоны высокопоставленных российских служащих, полагая, что так дешевле получать нужные сведения, нежели вербовать дорогостоящих информаторов, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
"Очевидно, западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны", - сказал оперативник на видео, обнародованном ФСБ.