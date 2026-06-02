В ФСБ раскрыли схему давления на лиц со взломанными смартфонами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ заявила о вскрытии акции иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
- По заявлению оперативного сотрудника ФСБ, лица, на которых зарубежные спецслужбы собирают компромат через взлом смартфонов, затем вносятся в санкционные списки Запада.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лица, на которых зарубежные спецслужбы собирают компромат через взлом смартфонов, затем вносятся в санкционные списки Запада и благодаря этому подвергаются давлению, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
"Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Впоследствии это используется для давления на человека", - сказал оперативник.