В ФСБ раскрыли схему давления на лиц со взломанными смартфонами

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Лица, на которых зарубежные спецслужбы собирают компромат через взлом смартфонов, затем вносятся в санкционные списки Запада и благодаря этому подвергаются давлению, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.