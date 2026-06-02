Спецслужбы тайно снимали информацию со смартфонов российских чиновников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранные спецслужбы тайно снимали информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих.
- Для этого использовались технические возможности крупных международных IT-корпораций и зараженное вредоносным программным обеспечением оборудование.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих иностранные специальные службы тайно снимали с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций, сообщила ФСБ РФ.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
"С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки", - говорится в сообщении.