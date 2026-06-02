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Спецслужбы тайно снимали информацию со смартфонов российских чиновников - РИА Новости, 02.06.2026
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07:57 02.06.2026
Спецслужбы тайно снимали информацию со смартфонов российских чиновников

ФСБ: на смартфоны чиновников попали вирусы, разработанные крупными корпорациями

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные спецслужбы тайно снимали информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих.
  • Для этого использовались технические возможности крупных международных IT-корпораций и зараженное вредоносным программным обеспечением оборудование.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Информацию со смартфонов высокопоставленных российских служащих иностранные специальные службы тайно снимали с помощью возможностей крупных международных IT-корпораций, сообщила ФСБ РФ.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
"С использованием технических возможностей крупных международных IT-корпораций посредством использования средств мобильной связи представителями иностранных спецслужб осуществлялось скрытое несанкционированное снятие различного рода информации с устройств объектов кибератаки", - говорится в сообщении.
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