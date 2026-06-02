В ФСБ заявили о недопустимости обсуждать секретные сведения по смартфону

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"ФСБ России предупреждает о том, что спецслужбы иностранных государств в проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи. Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий", - подчеркивается в сообщении ФСБ.