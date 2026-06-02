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В ФСБ заявили о недопустимости обсуждать секретные сведения по смартфону - РИА Новости, 02.06.2026
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07:48 02.06.2026 (обновлено: 07:49 02.06.2026)
В ФСБ заявили о недопустимости обсуждать секретные сведения по смартфону

ФСБ: спецслужбы стран Запада используют мобильные средства связи

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМобильный телефон
Мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зарубежные спецслужбы используют мобильные средства связи для своих деструктивных акций.
  • ФСБ России предупреждает о недопустимости обсуждения конфиденциальной информации по мобильным средствам связи и вблизи них.
  • Вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Зарубежные спецслужбы для своих деструктивных акций используют мобильные средства связи, поэтому обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание переговоров может стать известно третьим лицам, последствия могут быть необратимы, предупреждает ФСБ России.
По информации ФСБ, вскрыта акция иностранных спецслужб по добыче информации с зараженных вредоносным программным обеспечением смартфонов высокопоставленных российских служащих.
«
"ФСБ России предупреждает о том, что спецслужбы иностранных государств в проводимой ими деструктивной деятельности применяют современные информационные технологии, в том числе с использованием мобильных средств связи. Обсуждение конфиденциальной информации по ним и вблизи них недопустимо, так как содержание ваших переговоров может стать известно третьим лицам и повлечь наступление необратимых последствий", - подчеркивается в сообщении ФСБ.
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