ФСБ сорвала операцию спецслужб по краже данных со смартфонов чиновников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иностранные спецслужбы внедряли вредоносное ПО на смартфоны высокопоставленных российских чиновников, сообщили в ФСБ.
- Они получали сведения через скрытый доступ к переписке, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль, а также сбор данных о геолокации и контактах.
- Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, создании и распространении вредоносного ПО.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Иностранные спецслужбы внедряли на смартфоны российских высокопоставленных чиновников вредоносное ПО для прослушки и слежки за ними, сообщили в ФСБ.
"Попытки <...> осуществлялись через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах", — говорится в заявлении.
Речь идет о многоуровневой операции, предполагающей участие нескольких стран, однако без посредников вроде НКО. Информацию со смартфонов снимали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare.
"Западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны", — отметили в ведомстве.
Там обратили внимание, что лица, за которыми велась слежка, регулярно попадают в санкционные списки США и ЕС.
Расследование продолжается. Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, создании и распространении вредоносных ПО.