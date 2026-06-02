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ФСБ сорвала операцию спецслужб по краже данных со смартфонов чиновников - РИА Новости, 02.06.2026
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07:48 02.06.2026 (обновлено: 12:18 02.06.2026)
ФСБ сорвала операцию спецслужб по краже данных со смартфонов чиновников

ФСБ: зарубежные спецслужбы пытались внедрить вирусы в смартфоны чиновников в РФ

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иностранные спецслужбы внедряли вредоносное ПО на смартфоны высокопоставленных российских чиновников, сообщили в ФСБ.
  • Они получали сведения через скрытый доступ к переписке, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль, а также сбор данных о геолокации и контактах.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, создании и распространении вредоносного ПО.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Иностранные спецслужбы внедряли на смартфоны российских высокопоставленных чиновников вредоносное ПО для прослушки и слежки за ними, сообщили в ФСБ.
"Попытки <...> осуществлялись через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах", — говорится в заявлении.
Речь идет о многоуровневой операции, предполагающей участие нескольких стран, однако без посредников вроде НКО. Информацию со смартфонов снимали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare.
"Западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны", — отметили в ведомстве.
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