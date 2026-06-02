ФСБ сорвала операцию спецслужб по краже данных со смартфонов чиновников

Краткий пересказ от РИА ИИ Иностранные спецслужбы внедряли вредоносное ПО на смартфоны высокопоставленных российских чиновников, сообщили в ФСБ.

Они получали сведения через скрытый доступ к переписке, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль, а также сбор данных о геолокации и контактах.

Возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, создании и распространении вредоносного ПО.

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Иностранные спецслужбы внедряли на смартфоны российских высокопоставленных чиновников вредоносное ПО для прослушки и слежки за ними, сообщили в ФСБ.

"Попытки <...> осуществлялись через скрытый доступ к содержимому переписки, прослушивание телефонных переговоров, акустический и видеоконтроль обстановки вокруг устройств, а также сбор данных о геолокации и контактах", — говорится в заявлении.

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Речь идет о многоуровневой операции, предполагающей участие нескольких стран, однако без посредников вроде НКО. Информацию со смартфонов снимали с помощью разработок американских IT-компаний Fastly и Cloudflare .

"Западные спецслужбы полагали, что им будет проще и дешевле в массовом порядке взламывать сотовые телефоны, чем вербовать дорогостоящих информаторов среди носителей государственной тайны", — отметили в ведомстве.

Там обратили внимание, что лица, за которыми велась слежка, регулярно попадают в санкционные списки США и ЕС.