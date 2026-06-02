Рейтинг@Mail.ru
Норвегия обратилась в комитет по этике ФИФА из-за премии мира Трампа - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
23:03 02.06.2026
Норвегия обратилась в комитет по этике ФИФА из-за премии мира Трампа

Норвегия перед ЧМ обратилась в комитет по этике ФИФА из-за премии мира Трампа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент ФИФА Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Норвежская футбольная ассоциация направила жалобу в комитет по этике ФИФА по поводу вручения премии мира президенту США Дональду Трампу.
  • Некоммерческая организация FairSquare ранее подала официальную жалобу на Инфантино в связи с нарушением кодекса этики своей организации после вручения премии Трампу.
  • Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Норвежская футбольная ассоциация направила жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу вручения главой организации Джанни Инфантино премии мира президенту США Дональду Трампу, сообщила глава норвежской организации Лисе Клавенесс.
В декабре некоммерческая организация FairSquare подала официальную жалобу на Инфантино в связи с нарушением кодекса этики своей же организации. Жалоба была написана после жеребьевки чемпионата мира, на которой Трамп стал первым лауреатом премии мира от организации, получив награду из рук Инфантино.
"Вчера мы отправили письмо. Мы просим комитет по этике открыто рассмотреть этот вопрос или прямо ответить, по какой причине они откажутся его рассматривать. Ранее мы уже объясняли, почему поддерживаем FairSquare", - приводит слова Клавенесс VG.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике пройдет с 11 июня по 19 июля. Норвежцы сыграют в группе I c командами Франции, Сенегала и Ирака.
Все участники ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Саудовская Аравия начала бесплатную раздачу билетов на матчи ЧМ
1 июня, 14:33
 
ФутболДжанни ИнфантиноДональд ТрампМеждународная федерация футбола (ФИФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    С. Кырстя
    66
    03
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    УНИКС
    91
    63
  • Футбол
    Завершен
    Хорватия
    Бельгия
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Грузия
    Румыния
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Марокко
    Мадагаскар
    4
    0
  • Теннис
    Завершен
    Я. Меншик
    Ж. Фонсека
    667
    436
  • Футбол
    Завершен
    Уэльс
    Гана
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала