Норвегия обратилась в комитет по этике ФИФА из-за премии мира Трампа

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Норвежская футбольная ассоциация направила жалобу в комитет по этике Международной федерации футбола (ФИФА) по поводу вручения главой организации Джанни Инфантино премии мира президенту США Дональду Трампу, сообщила глава норвежской организации Лисе Клавенесс.

"Вчера мы отправили письмо. Мы просим комитет по этике открыто рассмотреть этот вопрос или прямо ответить, по какой причине они откажутся его рассматривать. Ранее мы уже объясняли, почему поддерживаем FairSquare", - приводит слова Клавенесс VG.