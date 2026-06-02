Рейтинг@Mail.ru
Бывшие сотрудники ФБР создают группу помощи действующим агентам - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 02.06.2026
Бывшие сотрудники ФБР создают группу помощи действующим агентам

Бывшие сотрудники ФБР помогут действующим агентам из-за давления на них

© AP Photo / Louis LanzanoСотрудники нью-йоркского офиса ФБР
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Louis Lanzano
Сотрудники нью-йоркского офиса ФБР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывшие сотрудники ФБР создают группу помощи действующим агентам.
  • «Сеть поддержки ФБР» предлагает юридическую и психологическую помощь, а также содействие в поиске работы.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Бывшие сотрудники ФБР создают группу помощи действующим агентам, реагируя на "колоссальное напряжение", с которым якобы сталкиваются в ведомстве под руководством Кэша Пателя, сообщает газета New York Times.
"Бывшие сотрудники ФБР создают группу помощи оказавшимся в трудном положении работникам бюро", - говорится в сообщении.
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Трамп доверяет главе ФБР, несмотря на сообщения о его проблемах с алкоголем
24 апреля, 22:36
Как указывает издание, это стало реакцией на попытки Белого дома перестроить ведомство. Коллектив ФБР якобы испытывает "колоссальное напряжение" под руководством директора Кэша Пателя, говорится в сообщении.
Бывшие сотрудники минюста через "Сеть поддержки ФБР" предлагают действующим агентам юридическую и психологическую помощь, а также содействие в поиске работы, говорится в сообщении.
Среди участников группы - Брайан Дрисколл, который в начале 2025 года недолго исполнял обязанности главы Бюро после вступления президента США Дональда Трампа в должность.
Глава ФБР Кэш Патель - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
В отношении журналистки NYT начали расследование после статьи о главе ФБР
23 апреля, 10:42
 
В миреСШАКэш ПательДональд ТрампФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала