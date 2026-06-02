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Европа второй месяц подряд снижает импорт СПГ - РИА Новости, 02.06.2026
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09:43 02.06.2026
Европа второй месяц подряд снижает импорт СПГ

Европа в мае снизила импорт СПГ на 11 процентов

© РИА Новости / Александр Мазуркевич Газовая компрессорная станция
Газовая компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Мазуркевич
Газовая компрессорная станция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа в мае снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 11% по сравнению с апрелем.
  • Закупками СПГ в Европе второй месяц подряд отмечается снижение после мартовского исторического максимума.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Европа в мае снизила импорт сжиженного природного газа (СПГ) на 11% по сравнению с апрелем, закупки снижаются второй месяц подряд после мартовского исторического максимума, следует из расчетов РИА Новости на основе данных ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы Gas Infrastructure Europe (GIE).
Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть ЕС в мае составили около 11,23 миллиарда кубометров. В апреле показатель составлял около 12,62 миллиарда кубометров.
В марте Европа увеличила импорт СПГ на 10,6% по сравнению с февралем - до исторического максимума в 13,6 миллиарда кубометров. После этого поставки начали снижаться: в апреле на 7% к марту, в мае - на 11% к апрелю.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным начнет действовать с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
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