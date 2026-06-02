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Как сейчас живет звезда "Смехопанорамы" Святослав Ещенко - РИА Новости, 02.06.2026
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17:46 02.06.2026

Как сейчас живет звезда "Смехопанорамы" Святослав Ещенко

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкАктер разговорного жанра, юморист Святослав Ещенко
Актер разговорного жанра, юморист Святослав Ещенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Актер разговорного жанра, юморист Святослав Ещенко
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Юморист Святослав Ещенко прославился на всю страну благодаря участию в телепередачах "Аншлаг" и "Смехопанорама". Однако сейчас он практически пропал с экранов.
Чем же он сейчас занимается?

В творческой атмосфере

Будущий популярный юморист родился 1 апреля 1971 года в Воронеже. Отец был музыкантом и режиссером, выпускником ГИТИСа, а мать — пианисткой. У артиста есть сестра.
Способность смешить у мальчика проявилась рано. Святослав даже завел записную книжку, в которой он оставлял заметки в виде оговорок, смешных высказываний и шуток. Так создавались дебютные авторские пародии.
Отец, будучи худруком Воронежской областной филармонии, приглашал сына выступать с демонстрацией фокусов на эстрадных концертах. Там мальчик в 11 лет заработал свой первый гонорар.
В 1988 году Святослав стал студентом театрального факультета, который окончил в 1992-м.

Роковая встреча со звездой

Ключевую роль в карьере сыграло знакомство с Евгением Петросяном, который вел в то время юмористическую телепередачу "Смехопанорама". Он приглашал к сотрудничеству талантливых единомышленников и давал им возможность выступить на всю страну.
© Фото : официальный сайт Евгения ПетросянаВечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : официальный сайт Евгения Петросяна
Вечер юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко
Ещенко удачно воспользовался шансом и быстро обрел поклонников. Монологи комика напоминали рассказы из реальной жизни. Его героями становились тещи, соседи, супруги в простых бытовых ситуациях. Амплуа простака сближало артиста со зрителями.
Не заставили себя ждать и первые призы за участие в эстрадных конкурсах. Вскоре Святослав Игоревич стал лауреатом фестиваля Аркадия Райкина "Море смеха — 96" и Всероссийского конкурса артистов эстрады "Кубок юмора — 99".
В дальнейшем юморист ежегодно радовал зрителей новыми неповторимыми образами. Среди его известных персонажей: бабушка Коляновна и ее телефонная подруга Вовановна, тамада на пасеке, дед, которого призывают в армию, и панк по кличке Ирокез.

В театре и кино

Артист проявил себя не только на эстраде. Уже в 1997-м Ещенко принял участие в спектакле Евгения Петросяна и Елены Степаненко "Когда финансы поют романсы".
Спустя три года юморист открыл фильмографию, снявшись в киноленте "Шутить изволите?". Комедия стала экранизацией новелл известного писателя Аркадия Аверченко.
В начале 2000-х артист разговорного жанра появился в сериале "Кышкин дом" с Еленой Степаненко в главной роли. В проекте участвовали такие звезды, как Михаил Светин и Ефим Шифрин.

Не простился с Задорновым

Вместе с другими коллегами Ещенко принимал участие в программе Михаила Задорнова "Задорная компания". Артисты подружились, и впоследствии Святослав очень переживал, когда упустил возможность проститься с Михаилом Николаевичем, умиравшим от тяжелой болезни.
"Я не знал, что он уходит. <…> Я был в Сочи, когда Михаил Николаевич хотел меня об этом оповестить. Он позвонил тогда и сказал: "Давай увидимся". Он любил такую спонтанность", — отмечал Ещенко.
В 2007 году и сам Святослав едва не погиб в автокатастрофе: заснул за рулем по дороге на концерт и вылетел с горного серпантина. Ему повезло — машина врезалась в дерево и не упала вниз.
"Мы с продюсером решили концерт не отменять, а перенести. Но в СМИ уже сообщили об этой аварии. <…> Когда я вышел на сцену, воцарилась гробовая тишина. Я тоже помолчал, а потом, обращаясь к зрителям, сказал: "Вы, наверное, знаете, что я разбился на машине… Сегодня девять дней". Это разрядило обстановку", — рассказывал Ещенко.
© Фото со страницы Святослава Ещенко в соцсетиСвятослав Ещенко
Святослав Ещенко - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото со страницы Святослава Ещенко в соцсети
Святослав Ещенко

Где артист сейчас?

После закрытия юмористических передач актер, как говорят, "пропал с радаров". Однако, в настоящее время Святослав Ещенко продолжает выходить на сцену Театра комедии и гастролировать по России с сольными программами. Артист занят в спектаклях "Женитьба Фигаро", "Собачье сердце", "Идеальный муж".
А 1 апреля 2026-го Ещенко отпраздновал красивую дату — 55-летие. Это событие он отметил творческим вечером в столичном клубе "Шагал".
 
 
 
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