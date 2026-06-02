Как сейчас живет звезда "Смехопанорамы" Святослав Ещенко

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Юморист Святослав Ещенко прославился на всю страну благодаря участию в телепередачах "Аншлаг" и "Смехопанорама". Однако сейчас он практически пропал с экранов.

Чем же он сейчас занимается?

В творческой атмосфере

Будущий популярный юморист родился 1 апреля 1971 года в Воронеже. Отец был музыкантом и режиссером, выпускником ГИТИСа, а мать — пианисткой. У артиста есть сестра.

Способность смешить у мальчика проявилась рано. Святослав даже завел записную книжку, в которой он оставлял заметки в виде оговорок, смешных высказываний и шуток. Так создавались дебютные авторские пародии.

Отец, будучи худруком Воронежской областной филармонии, приглашал сына выступать с демонстрацией фокусов на эстрадных концертах. Там мальчик в 11 лет заработал свой первый гонорар.

В 1988 году Святослав стал студентом театрального факультета, который окончил в 1992-м.

Роковая встреча со звездой

Ключевую роль в карьере сыграло знакомство с Евгением Петросяном, который вел в то время юмористическую телепередачу "Смехопанорама". Он приглашал к сотрудничеству талантливых единомышленников и давал им возможность выступить на всю страну.

Ещенко удачно воспользовался шансом и быстро обрел поклонников. Монологи комика напоминали рассказы из реальной жизни. Его героями становились тещи, соседи, супруги в простых бытовых ситуациях. Амплуа простака сближало артиста со зрителями.

Не заставили себя ждать и первые призы за участие в эстрадных конкурсах. Вскоре Святослав Игоревич стал лауреатом фестиваля Аркадия Райкина "Море смеха — 96" и Всероссийского конкурса артистов эстрады "Кубок юмора — 99".

В дальнейшем юморист ежегодно радовал зрителей новыми неповторимыми образами. Среди его известных персонажей: бабушка Коляновна и ее телефонная подруга Вовановна, тамада на пасеке, дед, которого призывают в армию, и панк по кличке Ирокез.

В театре и кино

Артист проявил себя не только на эстраде. Уже в 1997-м Ещенко принял участие в спектакле Евгения Петросяна и Елены Степаненко "Когда финансы поют романсы".

Спустя три года юморист открыл фильмографию, снявшись в киноленте "Шутить изволите?". Комедия стала экранизацией новелл известного писателя Аркадия Аверченко.

В начале 2000-х артист разговорного жанра появился в сериале "Кышкин дом" с Еленой Степаненко в главной роли. В проекте участвовали такие звезды, как Михаил Светин и Ефим Шифрин.

Не простился с Задорновым

Вместе с другими коллегами Ещенко принимал участие в программе Михаила Задорнова "Задорная компания". Артисты подружились, и впоследствии Святослав очень переживал, когда упустил возможность проститься с Михаилом Николаевичем, умиравшим от тяжелой болезни.

"Я не знал, что он уходит. <…> Я был в Сочи, когда Михаил Николаевич хотел меня об этом оповестить. Он позвонил тогда и сказал: "Давай увидимся". Он любил такую спонтанность", — отмечал Ещенко.

В 2007 году и сам Святослав едва не погиб в автокатастрофе: заснул за рулем по дороге на концерт и вылетел с горного серпантина. Ему повезло — машина врезалась в дерево и не упала вниз.

"Мы с продюсером решили концерт не отменять, а перенести. Но в СМИ уже сообщили об этой аварии. <…> Когда я вышел на сцену, воцарилась гробовая тишина. Я тоже помолчал, а потом, обращаясь к зрителям, сказал: "Вы, наверное, знаете, что я разбился на машине… Сегодня девять дней". Это разрядило обстановку", — рассказывал Ещенко.

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Где артист сейчас?

После закрытия юмористических передач актер, как говорят, "пропал с радаров". Однако, в настоящее время Святослав Ещенко продолжает выходить на сцену Театра комедии и гастролировать по России с сольными программами. Артист занят в спектаклях "Женитьба Фигаро", "Собачье сердце", "Идеальный муж".