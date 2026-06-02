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Мерц: вопросы Венгрии не должны мешать диалогу о членстве Украины в ЕС - РИА Новости, 02.06.2026
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19:55 02.06.2026
Мерц: вопросы Венгрии не должны мешать диалогу о членстве Украины в ЕС

Мерц: вопросы Будапешта и Киева не должны мешать диалогу о членстве Украины в ЕС

© AP Photo / Mindaugas KulbisКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мерц заявил, что прояснение двусторонних вопросов между Венгрией и Украиной не должно отвлекать от запуска переговоров о вступлении последней в ЕС.
  • Представитель Еврокомиссии Мерсье подтвердил, что они получили письмо Мерца с идеей предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС, и эта идея обсуждается странами блока.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что прояснение двусторонних вопросов между Венгрией и Украиной не должно отвлекать от запуска переговоров о вступлении Украины в ЕС.
Ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что они получили письмо Мерца с идеей предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС, эта идея обсуждается странами блока.
"Мы понимаем, что Будапешт хочет сначала прояснить двусторонние вопросы, такие как права венгерского меньшинства на Украине. Но это не должно происходить в ущерб европейской поддержке и не должно отвлекать нас от главной цели - уже сейчас официально запустить переговоры о вступлении Украины в ЕС, начав с первого переговорного раздела", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром.
Трансляция велась на сайте правительства ФРГ.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
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