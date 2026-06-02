В Запорожской области подвели итоги предварительного голосования ЕР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Запорожской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России» среди претендентов в кандидаты в депутаты на выборах в Госдуму.
- Наибольшую поддержку по партийным спискам получили сенатор Дмитрий Ворона, первый заместитель губернатора Оксана Вьюник и глава Бердянского городского округа Андрей Ковганко.
- Окончательное решение о выдвижении кандидатов от партии будет принято на съезде «Единой России» 28 июня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Итоги предварительного голосования "Единой России" среди претендентов в кандидаты в депутаты на выборах в Госдуму подвели в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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"В Запорожской области подвели итоги предварительного голосования "Единой России", - сообщил губернатор.
По партийным спискам наибольшую поддержку избирателей получили сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, первый заместитель губернатора Запорожской области Оксана Вьюник и глава Бердянского городского округа Андрей Ковганко, сообщил губернатор.
По одномандатному избирательному округу лидируют заместитель генерального директора ООО "Кедр" Алексей Тихомиров, депутат Приазовского окружного совета депутатов, индивидуальный предприниматель Николай Титов и участник специальной военной операции Виталий Зиновьев.