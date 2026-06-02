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В Запорожской области подвели итоги предварительного голосования ЕР - РИА Новости, 02.06.2026
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22:14 02.06.2026
В Запорожской области подвели итоги предварительного голосования ЕР

Итоги предварительного голосование "Единой России" подвели в Запорожской области

© РИА Новости / Антон ДенисовПартия "Единая Россия"
Партия Единая Россия - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Партия "Единая Россия". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Запорожской области подвели итоги предварительного голосования «Единой России» среди претендентов в кандидаты в депутаты на выборах в Госдуму.
  • Наибольшую поддержку по партийным спискам получили сенатор Дмитрий Ворона, первый заместитель губернатора Оксана Вьюник и глава Бердянского городского округа Андрей Ковганко.
  • Окончательное решение о выдвижении кандидатов от партии будет принято на съезде «Единой России» 28 июня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Итоги предварительного голосования "Единой России" среди претендентов в кандидаты в депутаты на выборах в Госдуму подвели в Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
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Запорожской области подвели итоги предварительного голосования "Единой России", - сообщил губернатор.
По партийным спискам наибольшую поддержку избирателей получили сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, первый заместитель губернатора Запорожской области Оксана Вьюник и глава Бердянского городского округа Андрей Ковганко, сообщил губернатор.
По одномандатному избирательному округу лидируют заместитель генерального директора ООО "Кедр" Алексей Тихомиров, депутат Приазовского окружного совета депутатов, индивидуальный предприниматель Николай Титов и участник специальной военной операции Виталий Зиновьев.
Окончательное решение о выдвижении кандидатов от партии, которые войдут в списки на осенних выборах депутатов Госдумы, будет принято на съезде "Единой России" 28 июня, сообщил Балицкий.
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