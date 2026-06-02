Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото

Молодой человек с телефоном в руках

Краткий пересказ от РИА ИИ Смартфон превратился в средство разведки, слежки и компрометации, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

ФСБ сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников.

Носители критически важной информации и гостайны должны использовать современные средства защиты и быть лично дисциплинированными, считает эксперт.

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Смартфон превратился в средство разведки, слежки и компрометации, а его владельцы все больше напоминают человека, стоящего в одном нижнем белье посреди огромной многолюдной площади, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

Во вторник ФСБ РФ сообщила о раскрытии широкомасштабной акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных высокопоставленных российских чиновников вредоносного ПО. Оно использовалось для записи имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного контроля обстановки вблизи устройств, направленного на получение чувствительной информации.

"Сегодня смартфон - средство разведки, вербовки, слежки, компрометации, наведения и ликвидации. Многими людьми смартфон воспринимается лишь как средство удобной коммуникации с миром. Однако их владельцев можно сравнить с человеком, стоящим в одном нижнем белье посреди огромной многолюдной площади. Он открыт всем, его все слышат и видят", - сказал Соловьев

По его словам, именно поэтому носители критически важной информации и, особенно, гостайны, а также лица, принимающие решения, должны осуществлять коммуникацию с соблюдением всех современных средств защиты.