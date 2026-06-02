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Эксперт сравнил владельцев смартфонов с полуголым человеком на площади - РИА Новости, 02.06.2026
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10:17 02.06.2026
Эксперт сравнил владельцев смартфонов с полуголым человеком на площади

Соловьев: смартфон стал средством разведки, слежки и компрометации

© РИА Новости / Владимир Песня Молодой человек с телефоном в руках
Молодой человек с телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Молодой человек с телефоном в руках. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Смартфон превратился в средство разведки, слежки и компрометации, заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев.
  • ФСБ сообщила о раскрытии акции иностранных спецслужб по внедрению вредоносного ПО на мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников.
  • Носители критически важной информации и гостайны должны использовать современные средства защиты и быть лично дисциплинированными, считает эксперт.
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости. Смартфон превратился в средство разведки, слежки и компрометации, а его владельцы все больше напоминают человека, стоящего в одном нижнем белье посреди огромной многолюдной площади, заявил РИА Новости заслуженный юрист Российской Федерации, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.
Во вторник ФСБ РФ сообщила о раскрытии широкомасштабной акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных высокопоставленных российских чиновников вредоносного ПО. Оно использовалось для записи имеющихся данных, прослушивания ведущихся переговоров, а также негласного контроля обстановки вблизи устройств, направленного на получение чувствительной информации.
"Сегодня смартфон - средство разведки, вербовки, слежки, компрометации, наведения и ликвидации. Многими людьми смартфон воспринимается лишь как средство удобной коммуникации с миром. Однако их владельцев можно сравнить с человеком, стоящим в одном нижнем белье посреди огромной многолюдной площади. Он открыт всем, его все слышат и видят", - сказал Соловьев.
По его словам, именно поэтому носители критически важной информации и, особенно, гостайны, а также лица, принимающие решения, должны осуществлять коммуникацию с соблюдением всех современных средств защиты.
"И быть лично дисциплинированными - не болтать что попало по открытым каналам", - сказал эксперт.
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