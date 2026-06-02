Рейтинг@Mail.ru
В Самаре опровергли информацию о подозрении на инсульт у школьницы на ЕГЭ - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 02.06.2026
В Самаре опровергли информацию о подозрении на инсульт у школьницы на ЕГЭ

В Самаре опровергли информацию о подозрении на инсульт у школьницы после ЕГЭ

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученица школы №174 почувствовала недомогание после сдачи экзамена по истории и была госпитализирована.
  • Подозрений на инсульт у школьницы не было, ее состояние удовлетворительное.
  • Во время ЕГЭ по истории выпускница не жаловалась на самочувствие и в медпункт не обращалась.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Подозрения на инсульт не было у самарской школьницы, которую госпитализировали после ЕГЭ по истории, ее состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области.
Ранее в администрации Самары агентству сообщили, что после сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание, ей вызвали скорую помощь. Девочка проходит обследование в больнице. При этом ряд СМИ распространил информацию, что у выпускницы якобы было подозрение на инсульт.
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Нижнем Новгороде двух учеников удалили с ЕГЭ в первый день экзаменов
Вчера, 11:01
"Пациентка доставлена в медицинское учреждение города Самара. Подозрения на инсульт не было. Ее состояние удовлетворительное", - рассказали РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на министерство здравоохранения.
В свою очередь в министерстве образования области уточнили, что инцидент произошел в школе № 174. Во время ЕГЭ по истории выпускница не жаловалась на самочувствие и в медпункт не обращалась. Она вышла из пункта проведения экзамена и почувствовала себя плохо.
"Ей незамедлительно была оказана первая помощь, вызвана бригада скорой помощи. Выпускницу госпитализировали в одну из городских больниц Самары", - добавили в минобразования.
Ученик, сдающий ЕГЭ по информатике, перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В ГД предложили разрешить дистанционное рассмотрение апелляции ЕГЭ
Вчера, 13:42
 
ПроисшествияСамарская областьСамара
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала