В Самаре опровергли информацию о подозрении на инсульт у школьницы на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученица школы №174 почувствовала недомогание после сдачи экзамена по истории и была госпитализирована.

Подозрений на инсульт у школьницы не было, ее состояние удовлетворительное.

Во время ЕГЭ по истории выпускница не жаловалась на самочувствие и в медпункт не обращалась.

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Подозрения на инсульт не было у самарской школьницы, которую госпитализировали после ЕГЭ по истории, ее состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в правительстве Самарской области.

Ранее в администрации Самары агентству сообщили, что после сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание, ей вызвали скорую помощь. Девочка проходит обследование в больнице. При этом ряд СМИ распространил информацию, что у выпускницы якобы было подозрение на инсульт.

"Пациентка доставлена в медицинское учреждение города Самара. Подозрения на инсульт не было. Ее состояние удовлетворительное", - рассказали РИА Новости в правительстве региона со ссылкой на министерство здравоохранения.

В свою очередь в министерстве образования области уточнили, что инцидент произошел в школе № 174. Во время ЕГЭ по истории выпускница не жаловалась на самочувствие и в медпункт не обращалась. Она вышла из пункта проведения экзамена и почувствовала себя плохо.