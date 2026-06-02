В Самаре школьницу госпитализировали после ЕГЭ по истории

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьница почувствовала недомогание после сдачи ЕГЭ по истории в Самаре.
- Ученицу госпитализировали, и сейчас она проходит обследование в лечебном учреждении.
САРАТОВ, 2 июн — РИА Новости. В Самаре школьница попала в больницу после сдачи ЕГЭ по истории в Самаре, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"После сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, инцидент произошел 1 июня на одном из пунктов сдачи единого государственного экзамена.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Его сдают почти 750 тысяч человек, в том числе более 663 тысяч выпускников этого года.