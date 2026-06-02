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В Самаре школьницу госпитализировали после ЕГЭ по истории - РИА Новости, 02.06.2026
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12:02 02.06.2026 (обновлено: 12:56 02.06.2026)
В Самаре школьницу госпитализировали после ЕГЭ по истории

РИА Новости: в Самаре школьницу госпитализировали после ЕГЭ по истории

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьница почувствовала недомогание после сдачи ЕГЭ по истории в Самаре.
  • Ученицу госпитализировали, и сейчас она проходит обследование в лечебном учреждении.
САРАТОВ, 2 июн — РИА Новости. В Самаре школьница попала в больницу после сдачи ЕГЭ по истории в Самаре, сообщили РИА Новости в городской администрации.
"После сдачи экзамена по истории ученица почувствовала недомогание. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время ученица проходит обследование в лечебном учреждении города", — сказала собеседница агентства.
По ее словам, инцидент произошел 1 июня на одном из пунктов сдачи единого государственного экзамена.
Основной период ЕГЭ стартовал 1 июня. Его сдают почти 750 тысяч человек, в том числе более 663 тысяч выпускников этого года.
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