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В Нижнем Новгороде двух учеников удалили с ЕГЭ в первый день экзаменов - РИА Новости, 02.06.2026
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11:01 02.06.2026
В Нижнем Новгороде двух учеников удалили с ЕГЭ в первый день экзаменов

В Нижнем Новгороде двух выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ)
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде двух выпускников удалили с ЕГЭ за шпаргалку и телефон.
  • Министр образования Нижегородской области Михаил Пучков предостерег школьников от попыток жульничать на экзаменах.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Двух выпускников в Нижнем Новгороде удалили в понедельник с Единого государственного экзамена за шпаргалку и телефон, сообщил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.
Государственная итоговая аттестация 2026 года стартовала 1 июня, выпускники 11-х классов сдавали ЕГЭ по выбору: химию выбрали 1 547 человек, историю - 1 773 человека, литературу - 847 человек.
"Экзамены прошли спокойно, и все было бы просто отлично, если бы не два удаления: одно за шпаргалку, другое - за телефон. Самое печальное это то, что в подобном случае результат аннулируется и пересдать экзамен можно будет только в рамках следующей кампании ЕГЭ через год", - написал Пучков в своем канале на платформе "Макс".
Он предостерег школьников от попытки жульничать на экзаменах, предупредив о неизбежности последствий.
"Не пытайтесь проносить шпаргалки и телефоны. Это откроется, даже если не сразу, то при просмотре видео. Лучше пишите интеллект-карты от руки, думайте хорошенько над их структурой, что вам нужно запомнить и почему, фиксируйте на бумаге и оставляйте их дома. Так вы и мозг прокачаете, и будете спокойны на экзамене", - отметил министр.
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