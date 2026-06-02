Ефимов: курс про ИИ создали для специалистов в сфере строительства

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики Москвы и "Дом.РФ" подготовили курс об использовании искусственного интеллекта в строительной отрасли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Образовательный курс стал еще одним шагом в развитии цифровых компетенций строительной отрасли. Подготовка специалистов, которые умеют работать с современными технологиями и ИИ-сервисами, поможет быстрее адаптироваться к новым задачам, повысить эффективность работы и сохранить высокий темп развития Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Так, в ходе курса планируется рассказать о применении ИИ при планировании проектов, анализе данных и прогнозировании спроса на жилую недвижимость. Еще часть тем будет посвящена использованию сервисов искусственного интеллекта на каждом этапе инвестиционно-строительного цикла, в ходе управления процессами, имитационного моделирования и работе с языковыми моделями. Примечательно, что курс будет совмещать в себе не только теоретические блоки, но и примеры решения реальных задач стройотрасли на практике, отмечается в сообщении градкомплекса.

Там также подчеркнули, что образовательный курс может быть полезен не только начинающим, но и опытным специалистам, которым тоже предстоит работать с современными цифровыми сервисами.