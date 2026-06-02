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Ефимов: курс про ИИ создали для специалистов в сфере строительства - РИА Новости, 02.06.2026
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09:00 02.06.2026 (обновлено: 09:05 02.06.2026)
Ефимов: курс про ИИ создали для специалистов в сфере строительства

Ефимов: курс о применении ИИ в стройке создан при участии градкомплекса Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Комплекс градостроительной политики Москвы и "Дом.РФ" подготовили курс об использовании искусственного интеллекта в строительной отрасли, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Образовательный курс стал еще одним шагом в развитии цифровых компетенций строительной отрасли. Подготовка специалистов, которые умеют работать с современными технологиями и ИИ-сервисами, поможет быстрее адаптироваться к новым задачам, повысить эффективность работы и сохранить высокий темп развития Москвы", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Так, в ходе курса планируется рассказать о применении ИИ при планировании проектов, анализе данных и прогнозировании спроса на жилую недвижимость. Еще часть тем будет посвящена использованию сервисов искусственного интеллекта на каждом этапе инвестиционно-строительного цикла, в ходе управления процессами, имитационного моделирования и работе с языковыми моделями. Примечательно, что курс будет совмещать в себе не только теоретические блоки, но и примеры решения реальных задач стройотрасли на практике, отмечается в сообщении градкомплекса.
Там также подчеркнули, что образовательный курс может быть полезен не только начинающим, но и опытным специалистам, которым тоже предстоит работать с современными цифровыми сервисами.
В ходе курса департамент градостроительной политики Москвы поделится информацией о некоторых сервисах и о том, как они применяются на практике. В частности, участникам расскажут об инструментах мониторинга хода строительного процесса, сервисах гибкого ценообразования и решениях для анализа данных. Помимо этого, у учащихся будет возможность познакомиться с инструментами генеративного проектирования, квартирографии, имитационного моделирования, сервисами поиска коллизий и нормоконтроля.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
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