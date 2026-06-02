Глава Роспотребнадзора исключила возможность пандемии лихорадки Эбола
Глава Роспотребнадзора исключила возможность пандемии лихорадки Эбола

Попова: вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, так как является контактной инфекцией, но может широко распространиться на африканском континенте.
  • Вариант Бундибуджио пока не до конца изучен, но специалисты Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали специальный тест для диагностики этого редкого штамма вируса.
  • Глава Роспотребнадзора подчеркнула важность работы по предотвращению заражения людей особо опасной инфекцией.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Вирус Эбола, который вызвал вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом, однако широкое распространение лихорадки на континенте возможно, сообщила РИА Новости руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
"Пандемического потенциала, конечно же, у вируса Эбола нет, потому что это контактная инфекция, она не передается воздушно-капельным, водным или же пищевым путем. Поэтому пандемического потенциала нет, но Африка уже не один раз показывала нам, что такого рода контактные инфекции, как лихорадка, вызываемая вирусом Эбола, могут привести к широкому распространению на континенте", - сказала Попова.
Она отметила, что вариант Бундибуджио пока не до конца изучен, это предмет для оценки и анализа, чем занимаются сегодня специалисты Роспотребнадзора в Республике Уганда. Однако уже сейчас специалисты Центрального научно-исследовательского института Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали специальный тест, позволяющий диагностировать этот редкий штамм вируса.
"Но в любом случае, даже если это не пандемический потенциал, и даже если мы не предполагаем широкого распространения на других континентах — каждая жизнь бесценна. И поэтому допустить, чтобы человек заразился такой особо опасной инфекцией, мы не должны. Для этого мы и работаем", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.
Ранее ВОЗ признала ситуацию со вспышкой Эболы в ДРК и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 321 человек.
Здоровье - ОбществоАфрикаУгандаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРаспространение лихорадки Эбола
 
 
