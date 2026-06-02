В Дортмунде взял в заложники детей после погрома в ресторане

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"Мужчина устроил беспорядки в ресторане, избивая посетителей дубинкой и распыляя перцовый баллончик… Когда на место прибыла полиция, вызвавшая по тревоге, хулиган скрылся на автомобиле… (Мужчина – ред.) укрылся в доме и забаррикадировался там, взяв в заложники двух детей", - говорится в материале.