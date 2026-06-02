Рейтинг@Mail.ru
В Дортмунде взял в заложники детей после погрома в ресторане - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:59 02.06.2026 (обновлено: 23:57 02.06.2026)
В Дортмунде взял в заложники детей после погрома в ресторане

В Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана и взял в заложники двух детей

© AP Photo / Matthias SchraderПолиция Германии
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Полиция Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина напал на посетителей в ресторане в Дортмунде, избивая их дубинкой и распыляя перцовый баллончик.
  • Нападавший скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял в заложники двух детей.
  • Подозреваемый выстрелил в полицейского, когда тот прибыл к дому, и сейчас с ним ведут переговоры спецслужбы.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Мужчина напал на посетителей в ресторане в немецком Дортмунде, а после скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял в заложники двух детей, сообщает газета Bild.
«
"Мужчина устроил беспорядки в ресторане, избивая посетителей дубинкой и распыляя перцовый баллончик… Когда на место прибыла полиция, вызвавшая по тревоге, хулиган скрылся на автомобиле… (Мужчина – ред.) укрылся в доме и забаррикадировался там, взяв в заложники двух детей", - говорится в материале.
Согласно сообщению Bild, когда полиция прибыла к дому, в котором скрылся нападавший, он вышел и выстрелил в одного из полицейских. На место происшествия прибыло спецподразделение немецкой полиции, в составе которого находится группа переговорщиков.
Издание уточняет, что переговорщики вошли в дом, в котором находится подозреваемый. Их цель состоит в том, чтобы убедить его сдаться и таким образом обеспечить безопасность детей.
По информации Bild, подозреваемый является 51-летним гражданином Сербии. У него в общей сложности трое детей, двоих из которых он удерживает в заложниках. Младшему из заложников семь лет.
Агентство DPA сообщило со ссылкой на полицию, что правоохранитель, в которого стрелял подозреваемый, не получил серьезного ранения, так как пуля попала в его бронежилет.
Сотрудники полиции возле отделения банка Volksbank в Зинциге - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
В Германии преступник, захвативший заложников в банке, сбежал
8 мая, 17:03
 
ДортмундВ миреГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала