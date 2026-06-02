В Дортмунде взял в заложники детей после погрома в ресторане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина напал на посетителей в ресторане в Дортмунде, избивая их дубинкой и распыляя перцовый баллончик.
- Нападавший скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял в заложники двух детей.
- Подозреваемый выстрелил в полицейского, когда тот прибыл к дому, и сейчас с ним ведут переговоры спецслужбы.
БЕРЛИН, 2 июн - РИА Новости. Мужчина напал на посетителей в ресторане в немецком Дортмунде, а после скрылся в жилом доме в районе Хехстен и взял в заложники двух детей, сообщает газета Bild.
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"Мужчина устроил беспорядки в ресторане, избивая посетителей дубинкой и распыляя перцовый баллончик… Когда на место прибыла полиция, вызвавшая по тревоге, хулиган скрылся на автомобиле… (Мужчина – ред.) укрылся в доме и забаррикадировался там, взяв в заложники двух детей", - говорится в материале.
Согласно сообщению Bild, когда полиция прибыла к дому, в котором скрылся нападавший, он вышел и выстрелил в одного из полицейских. На место происшествия прибыло спецподразделение немецкой полиции, в составе которого находится группа переговорщиков.
Издание уточняет, что переговорщики вошли в дом, в котором находится подозреваемый. Их цель состоит в том, чтобы убедить его сдаться и таким образом обеспечить безопасность детей.
По информации Bild, подозреваемый является 51-летним гражданином Сербии. У него в общей сложности трое детей, двоих из которых он удерживает в заложниках. Младшему из заложников семь лет.
Агентство DPA сообщило со ссылкой на полицию, что правоохранитель, в которого стрелял подозреваемый, не получил серьезного ранения, так как пуля попала в его бронежилет.