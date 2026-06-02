Жителя Донецка задержали за призывы к ракетным ударам по ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителя Донецка задержали за публичные призывы в мессенджере Telegram к ракетным ударам по ДНР.
- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. В Донецке задержали молодого человека, публично призывавшего к ракетным ударам по республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
По данным ведомства, 19-летний местный житель публиковал в Telegram комментарии, оправдывающие действия одного из украинских террористических формирований, и призывал наносить ракетные удары по территории ДНР.
Против молодого человека возбудили уголовное дело о призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.