Рейтинг@Mail.ru
Жителя Донецка задержали за призывы к ракетным ударам по ДНР - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:38 02.06.2026 (обновлено: 09:23 02.06.2026)
Жителя Донецка задержали за призывы к ракетным ударам по ДНР

ФСБ задержала жителя Донецка за призывы к ракетным ударам по ДНР

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителя Донецка задержали за публичные призывы в мессенджере Telegram к ракетным ударам по ДНР.
  • В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
ДОНЕЦК, 2 июн — РИА Новости. В Донецке задержали молодого человека, публично призывавшего к ракетным ударам по республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ФСБ по ДНР.
По данным ведомства, 19-летний местный житель публиковал в Telegram комментарии, оправдывающие действия одного из украинских террористических формирований, и призывал наносить ракетные удары по территории ДНР.
Против молодого человека возбудили уголовное дело о призывах к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
Жителя Калужской области задержали за призывы к терроризму
1 мая, 11:34
 
ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонецкTelegram
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала