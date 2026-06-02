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Доход авторов ВКонтакте от шопсов увеличился втрое - РИА Новости, 02.06.2026
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17:49 02.06.2026

Доход авторов ВКонтакте от шопсов увеличился втрое

© iStock.com / seb_raДевушка работает за ноутбуком
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© iStock.com / seb_ra
Девушка работает за ноутбуком
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Авторы ВКонтакте заработали 300 млн рублей на шопсах за апрель и май 2026 года. Сообщества и личные профили публикуют контент с товарами, получая процент за каждую продажу по своей ссылке. За предыдущие полгода суммарный заработок авторов на процентах составил 100 млн рублей.
Динамика заказов товаров из авторских шопсов показала двукратный рост за два месяца, превысив 40 тысяч в сутки. Рекордное количество заказов из одной публикации составило 5,3 тысячи.
Количество авторов ВКонтакте, монетизирующих контент с товарами, увеличилось вдвое. Самый высокий доход из одной публикации для сообщества составил 2,4 млн рублей, для личного профиля — 650 тысяч рублей. Лидерами по количеству продаж стали средства для уборки, товары для дачи, парфюмерия и косметика.
© Фото : Пресс-служба ВКонтактеДоход авторов ВКонтакте от шопсов увеличился втрое
Доход авторов ВКонтакте от шопсов увеличился втрое - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба ВКонтакте
Доход авторов ВКонтакте от шопсов увеличился втрое
"Темпы роста социальной коммерции заметно опережают самые смелые прогнозы — внутри нашей платформы и на рынке в целом. За два месяца ключевые показатели авторов выросли в разы, а суточное количество заказов товаров удвоилось. Это доказывает, что именно авторская экономика становится главным драйвером покупок в соцсетях. И для авторов, которые ещё не подключились к реферальной программе, сейчас — тот самый момент, когда возможности роста максимальны, а рынок ещё не перенасыщен", — комментирует директор по стратегии и операциям ВКонтакте Андрей Гостев.
Справка
Шопсы — формат публикаций ВКонтакте с карточками или ссылками на покупку товаров. Они позволяют пользователям совершать покупки прямо внутри соцсети, авторам — монетизировать рекомендации товаров, а бизнесу — стимулировать продажи через контент и блогерские интеграции.
 
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