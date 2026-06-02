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В России заочно осудят наемника из Норвегии, воевавшего на стороне Киева - РИА Новости, 02.06.2026
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17:53 02.06.2026
В России заочно осудят наемника из Норвегии, воевавшего на стороне Киева

В РФ заочно будут судить воевавшего на стороне Киева наемника из Норвегии

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тор-Ивар Брейснес Вэрдаль, гражданин Норвегии, воевавший на стороне Киева, объявлен в международный розыск и заочно арестован.
  • Вэрдаль заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте.
  • По версии следствия, Вэрдаль заключил контракт с ВСУ и до марта 2026 года принимал участие в боях против российских военнослужащих.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Наемник из Норвегии Тор-Ивар Брейснес Вэрдаль, воевавший на стороне Киева, заочно предстанет перед судом, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры России.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего гражданина Королевства Норвегия Тор-Ивара Брейснеса Вэрдаля... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Он заочно обвиняется по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. В настоящее время Вэрдаль объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
По версии следствия, летом 2024 года Вэрдаль прибыл на Украину, где вступил в состав Интернационального легиона. Отмечается, что на территории тренировочных баз он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и спецснаряжением. Подчеркивается, что в январе 2026 года Вэрдаль заключил контракт с ВСУ и в качестве наемника до марта 2026 года принимал участие в боях против российских военнослужащих.
Сообщается, что за весь период участия в конфликте наемник около 1,7 миллиона рублей вознаграждения.
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