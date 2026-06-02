Аналитики назвали коммуникацию инструментом денежно-кредитной политики

Краткий пересказ от РИА ИИ Коммуникация с широкой аудиторией стала одним из основных инструментов денежно-кредитной политики Банка России наряду с ключевой ставкой, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

Банк России продолжил развивать коммуникацию по денежно-кредитной политике с профессиональной и широкой аудиториями, сделав общение с экспертами и аналитиками более прозрачным.

Банк России занял четвертое место в сравнительном рейтинге мировых регуляторов по индексу прозрачности для широкой аудитории.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Коммуникация с широкой аудиторией стала для Банка России одним из основных инструментов денежно‑кредитной политики, наряду с ключевой ставкой, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".

"Банк России особо выделяет коммуникацию как один из основных инструментов денежно-кредитной политики наряду с ключевой ставкой", - сказано в докладе.

В 2025 году регулятор продолжил развивать коммуникацию по денежно-кредитной политике с профессиональной и широкой аудиториями.

"Общение с экспертами и аналитиками стало более прозрачным за счет публикации кодов прогнозных моделей, коммуникация с бизнесом осталась одним из ключевых направлений для развития", - отмечается в докладе.

Также были актуализированы форматы взаимодействия с академическим сообществом, а количество совместных мероприятий с вузами заметно увеличилось.

"Существенно выросла аудитория Банка России в социальных сетях, в том числе благодаря доверительному тону общения с ней", - пишут авторы доклада.

Как результат, Банк России занял четвертое место в сравнительном рейтинге мировых регуляторов по индексу прозрачности для широкой аудитории.