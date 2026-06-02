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Аналитики назвали коммуникацию инструментом денежно-кредитной политики - РИА Новости, 02.06.2026
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11:44 02.06.2026 (обновлено: 20:50 02.06.2026)
Аналитики назвали коммуникацию инструментом денежно-кредитной политики

Аналитики назвали коммуникацию одним из инструментов денежно-кредитной политики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Коммуникация с широкой аудиторией стала одним из основных инструментов денежно-кредитной политики Банка России наряду с ключевой ставкой, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
  • Банк России продолжил развивать коммуникацию по денежно-кредитной политике с профессиональной и широкой аудиториями, сделав общение с экспертами и аналитиками более прозрачным.
  • Банк России занял четвертое место в сравнительном рейтинге мировых регуляторов по индексу прозрачности для широкой аудитории.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Коммуникация с широкой аудиторией стала для Банка России одним из основных инструментов денежно‑кредитной политики, наряду с ключевой ставкой, говорится в докладе "Экономический рост глазами молодых экономистов. Встреча с реальностью", подготовленном к Петербургскому международному экономическому форуму изданием "Ведомости" и фондом "Росконгресс".
"Банк России особо выделяет коммуникацию как один из основных инструментов денежно-кредитной политики наряду с ключевой ставкой", - сказано в докладе.
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В 2025 году регулятор продолжил развивать коммуникацию по денежно-кредитной политике с профессиональной и широкой аудиториями.
"Общение с экспертами и аналитиками стало более прозрачным за счет публикации кодов прогнозных моделей, коммуникация с бизнесом осталась одним из ключевых направлений для развития", - отмечается в докладе.
Также были актуализированы форматы взаимодействия с академическим сообществом, а количество совместных мероприятий с вузами заметно увеличилось.
"Существенно выросла аудитория Банка России в социальных сетях, в том числе благодаря доверительному тону общения с ней", - пишут авторы доклада.
Как результат, Банк России занял четвертое место в сравнительном рейтинге мировых регуляторов по индексу прозрачности для широкой аудитории.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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