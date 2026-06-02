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Появились новые подробности о готовившей теракт под Ярославлем шпионке - РИА Новости, 02.06.2026
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19:00 02.06.2026 (обновлено: 23:44 02.06.2026)
Появились новые подробности о готовившей теракт под Ярославлем шпионке

Украинская шпионка сама собирала бомбу для теракта в Ярославской области

© РИА НовостиЗаседание суда
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости
Заседание суда. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гражданка Украины осуждена на 17 лет лишения свободы за шпионаж и подготовку к теракту на железной дороге в Ярославской области.
  • Он придерживалась радикальных проукраинских взглядов и по заданию иностранной разведки готовила подрыв железнодорожных путей.
  • Лонская закупила компоненты взрывного устройства и приступила к изготовлению СВУ, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов.
ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Осужденная на 17 лет украинская шпионка сама собирала бомбу, которую планировала использовать для совершения теракта на железной дороге в Ярославской области, сообщает пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.
По данным УФСБ по Ярославской области, гражданка Украины 1967 года рождения Лонская Т.Т., шпионившая на территории Ярославской области в пользу украинских спецслужб и готовившая теракт на железной дороге, осуждена на 17 лет лишения свободы.
По данным суда, женщина осуждена за приготовление к совершению террористического акта, шпионаж и оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.
Судом установлено, что украинка Лонская придерживалась радикальных проукраинских взглядов, в связи с чем в июне 2025 года решила помочь родной стране путем совершения преступлений против безопасности РФ. В мессенджере Telegram она связалась с лицом, действовавшим в интересах иностранной разведки и имевшим связи с военнослужащими ВСУ. В переписке Лонская согласилась на шпионаж и подрыв железнодорожных путей в Ярославской области. Куратор перечислил ей на банковскую карту сумму в размере 30 тысяч рублей, утверждает суд.
"Лонская через интернет закупила компоненты взрывного устройства, поместила их в тайник, а затем приступила к изготовлению СВУ, но завершить задуманное до конца не успела, так как была задержана сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщает суд, Лонская передала представителю разведки Украины текстовые сообщения и фото, содержащие сведения об общественно-политической, промышленной и военной обстановке на территории Ярославской области, о движении железнодорожных составов и перевозимых грузах.
Отмечается, что в судебном заседании Лонская вину не признала, однако факт совершения ею действий по поручению сотрудника украинских спецслужб не оспаривала.
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