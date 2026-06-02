Появились новые подробности о готовившей теракт под Ярославлем шпионке

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданка Украины осуждена на 17 лет лишения свободы за шпионаж и подготовку к теракту на железной дороге в Ярославской области.

Он придерживалась радикальных проукраинских взглядов и по заданию иностранной разведки готовила подрыв железнодорожных путей.

Лонская закупила компоненты взрывного устройства и приступила к изготовлению СВУ, но была задержана сотрудниками правоохранительных органов.

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 июн – РИА Новости. Осужденная на 17 лет украинская шпионка сама собирала бомбу, которую планировала использовать для совершения теракта на железной дороге в Ярославской области, сообщает пресс-служба 2-го Западного окружного военного суда.

По данным УФСБ по Ярославской области , гражданка Украины 1967 года рождения Лонская Т.Т., шпионившая на территории Ярославской области в пользу украинских спецслужб и готовившая теракт на железной дороге, осуждена на 17 лет лишения свободы.

По данным суда, женщина осуждена за приготовление к совершению террористического акта, шпионаж и оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.

Судом установлено, что украинка Лонская придерживалась радикальных проукраинских взглядов, в связи с чем в июне 2025 года решила помочь родной стране путем совершения преступлений против безопасности РФ . В мессенджере Telegram она связалась с лицом, действовавшим в интересах иностранной разведки и имевшим связи с военнослужащими ВСУ . В переписке Лонская согласилась на шпионаж и подрыв железнодорожных путей в Ярославской области. Куратор перечислил ей на банковскую карту сумму в размере 30 тысяч рублей, утверждает суд.

"Лонская через интернет закупила компоненты взрывного устройства, поместила их в тайник, а затем приступила к изготовлению СВУ, но завершить задуманное до конца не успела, так как была задержана сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщает суд, Лонская передала представителю разведки Украины текстовые сообщения и фото, содержащие сведения об общественно-политической, промышленной и военной обстановке на территории Ярославской области, о движении железнодорожных составов и перевозимых грузах.