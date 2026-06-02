В Праге разбился частный самолет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Частный самолет потерпел крушение в районе аэродрома «Точна» на востоке Праги.
- На борту находились два человека, оба погибли.
ПРАГА, 2 июн – РИА Новости. Сверхлегкий частный самолет потерпел крушение в районе аэродрома "Точна" на востоке Праги, находившиеся в нем два человека погибли, сообщила полиция Чехии.
"Частный самолет разбился во вторник в поле неподалеку от пражского аэродрома "Точна", на его борту находились два человека, оба они погибли. Обстоятельства крушения самолета будут расследованы экспертами-криминалистами совместно с сотрудниками управления гражданской авиации", - говорится в сообщении полиции в соцсети Х.
Пресс-секретарь пражской службы скорой помощи Карел Кирс сообщил Чешскому ТВ, что на месте происшествия были обнаружены два человека без признаков жизни.
По данным Чешского ТВ, "Точна" - частный внутренний аэродром, расположенный в кадастре района Прага 12. В 2008 году его приобрела компания Točná Aviation Museum, владельцем которой является Иво Лукачович, владелец портала Seznam.cz. Аэродром функционирует как музей исторических летательных аппаратов, его экспонаты рассказывают об истории авиации и авиационной промышленности Чехии.
СМИ: пропавший в Колумбии самолет разбился, выживших нет
29 января, 00:55