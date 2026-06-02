Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сторонники партии Пашиняна "Гражданский договор" напали на представителей оппозиционной "Сильной Армении" на предвыборном митинге.
- Как заявила одна из свидетельниц, нападавшие ударили беременную женщину.
- Ранее потасовки на агитационных мероприятиях не раз устраивал и сам Пашинян.
ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. Сторонники правящей партии Армении напали на представителей альянса Самвела Карапетяна в селе Мармарашен близ Еревана, сообщила журналистка Сюзи Бадоян.
"Только что представители "Гражданского договора" набросились на членов "Сильной Армении". Глава местного союза добровольцев "Еркрапа" по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной кампании", — написала она в публикации в Facebook*.
На прикрепленном видео одна из свидетельниц заявляет, что нападавшие ударили беременную женщину. Правоохранительные органы происшествие пока не прокомментировали.
Представители "Сильной Армении" проводили агитационное мероприятие в преддверии парламентских выборов 7 июня. Предвыборная кампания в республике стартовала 8 мая. С самого ее начала действующий премьер-министр Никол Пашинян не раз препирался с пришедшими на митинги избирателями.
Так, две недели назад он накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав уничтожить политических противников, в частности Карапетяна и экс-президента Роберта Кочаряна. А позже устроил перепалку с еще одним карабахским армянином, упрекнув того в продвижении азербайджанских нарративов. Как отмечал его адвокат, участника конфликта задержали и поместили под стражу на два месяца, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть на войне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.