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Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения" - РИА Новости, 02.06.2026
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18:10 02.06.2026 (обновлено: 19:53 02.06.2026)
Сторонники Пашиняна напали на представителей альянса "Сильная Армения"

Сторонники Пашиняна напали на представителей оппозиционной "Сильной Армении"

© СоцсетиСтычка между сторонниками партии "Гражданский договор" и представителями альянса "Сильная Армения" в селе Мармарашен
Стычка между сторонниками партии Гражданский договор и представителями альянса Сильная Армения в селе Мармарашен - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Соцсети
Стычка между сторонниками партии "Гражданский договор" и представителями альянса "Сильная Армения" в селе Мармарашен
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сторонники партии Пашиняна "Гражданский договор" напали на представителей оппозиционной "Сильной Армении" на предвыборном митинге.
  • Как заявила одна из свидетельниц, нападавшие ударили беременную женщину.
  • Ранее потасовки на агитационных мероприятиях не раз устраивал и сам Пашинян.
ЕРЕВАН, 2 июн — РИА Новости. Сторонники правящей партии Армении напали на представителей альянса Самвела Карапетяна в селе Мармарашен близ Еревана, сообщила журналистка Сюзи Бадоян.
"Только что представители "Гражданского договора" набросились на членов "Сильной Армении". Глава местного союза добровольцев "Еркрапа" по-хулигански напал на молодых людей во время агитационной кампании", — написала она в публикации в Facebook*.
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На прикрепленном видео одна из свидетельниц заявляет, что нападавшие ударили беременную женщину. Правоохранительные органы происшествие пока не прокомментировали.
Представители "Сильной Армении" проводили агитационное мероприятие в преддверии парламентских выборов 7 июня. Предвыборная кампания в республике стартовала 8 мая. С самого ее начала действующий премьер-министр Никол Пашинян не раз препирался с пришедшими на митинги избирателями.
Так, две недели назад он накричал на вступившую с ним в полемику карабахскую армянку, пообещав уничтожить политических противников, в частности Карапетяна и экс-президента Роберта Кочаряна. А позже устроил перепалку с еще одним карабахским армянином, упрекнув того в продвижении азербайджанских нарративов. Как отмечал его адвокат, участника конфликта задержали и поместили под стражу на два месяца, а Пашинян публично заявил, что такие, как он, должны были погибнуть на войне.
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В миреАрменияНикол ПашинянСамвел КарапетянПарламентские выборы в Армении
 
 
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