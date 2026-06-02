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Жителя Ельца подозревают в умышленном переломе черепа своей падчерицы - РИА Новости, 02.06.2026
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16:48 02.06.2026
Жителя Ельца подозревают в умышленном переломе черепа своей падчерицы

Жителя Ельца подозревают в умышленном переломе черепа 5-летней падчерицы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ельце задержали 32-летнего местного жителя, которого подозревают в том, что он поднял пятилетнюю падчерицу и бросил ее с высоты своего роста.
  • В результате падения девочка получила перелом основания свода черепа, но сейчас угрозы ее жизни нет.
  • Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетней.
ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Следователи задержали жителя Ельца, который поднял пятилетнюю падчерицу и бросил её с высоты своего роста, из-за чего ребёнок получил перелом основания свода черепа, сообщили в СУСК России по Липецкой области.
По данным следствия, инцидент произошел вечером 31 мая 2026 года.
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"Нетрезвый подозреваемый… в ходе конфликта поднял её (сожительницы — ред.) 5-летнюю дочь и бросил с высоты своего роста. В результате падения девочка получила закрытую черепно-мозговую травму с переломом основания свода черепа… Подозреваемый задержан", — сообщается в канале СУСК на платформе "Макс".
Мать девочки обратилась за помощью к медикам, они госпитализировали ребенка. Сейчас угрозы жизни нет.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" частью 2 статьи 111 УК РФ "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетней", — отмечается в управлении.
Обвиняемый дал признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения.
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