Жителя Ельца подозревают в умышленном переломе черепа своей падчерицы

ВОРОНЕЖ, 2 июн - РИА Новости. Следователи задержали жителя Ельца, который поднял пятилетнюю падчерицу и бросил её с высоты своего роста, из-за чего ребёнок получил перелом основания свода черепа, сообщили в СУСК России по Липецкой области.