На Урале школьницу ударили ножом в спину

Краткий пересказ от РИА ИИ В Полевском Свердловской области 12-летняя девочка получила ножевое ранение в спину.

Личность нападавшей установлена, ею оказалась 13-летняя школьница, которая носила с собой перочинный нож.

Пострадавшая прооперирована и находится в больнице в удовлетворительном состоянии.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Школьнице в Полевском Свердловской области воткнули нож в спину, она прооперирована, личность нападавшей установлена, сообщила пресс-служба городского отделения МВД.

"В Полевском произошел инцидент, в результате которого 12-летняя девочка получила ножевое ранение в спину", – говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".

По данным пресс-службы, в полицию поступила информация от работников больницы о том, что у девочки диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки, затрагивающая левое легкое. Полицейским пострадавшая рассказала, что она гуляла с подругами, к ним подошли незнакомые девочки, затем у детей произошел конфликт - и незнакомка ударила ее "ножом в спину".

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сотрудники полиции установили личность нападавшей, ею оказалась 13-летняя школьница. "Перочинный нож подросток носила с собой для самообороны. В настоящее время девочка поставлена на профилактический учет в ПДН", – уточнили в ведомстве.