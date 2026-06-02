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На Урале школьницу ударили ножом в спину - РИА Новости, 02.06.2026
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14:46 02.06.2026
На Урале школьницу ударили ножом в спину

В Свердловской области школьница получила ножевое ранение в спину

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Полевском Свердловской области 12-летняя девочка получила ножевое ранение в спину.
  • Личность нападавшей установлена, ею оказалась 13-летняя школьница, которая носила с собой перочинный нож.
  • Пострадавшая прооперирована и находится в больнице в удовлетворительном состоянии.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Школьнице в Полевском Свердловской области воткнули нож в спину, она прооперирована, личность нападавшей установлена, сообщила пресс-служба городского отделения МВД.
Полевском произошел инцидент, в результате которого 12-летняя девочка получила ножевое ранение в спину", – говорится в сообщении ведомства в соцсети "ВКонтакте".
По данным пресс-службы, в полицию поступила информация от работников больницы о том, что у девочки диагностирована проникающая колото-резаная рана грудной клетки, затрагивающая левое легкое. Полицейским пострадавшая рассказала, что она гуляла с подругами, к ним подошли незнакомые девочки, затем у детей произошел конфликт - и незнакомка ударила ее "ножом в спину".
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сотрудники полиции установили личность нападавшей, ею оказалась 13-летняя школьница. "Перочинный нож подросток носила с собой для самообороны. В настоящее время девочка поставлена на профилактический учет в ПДН", – уточнили в ведомстве.
Пострадавшая прооперирована, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, добавили в полиции.
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