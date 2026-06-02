Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили, что Зеленский остается у власти только благодаря им - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:27 02.06.2026
В Польше заявили, что Зеленский остается у власти только благодаря им

Чарнек: Зеленский остается у власти только благодаря Польше, но бьет ее по лицу

© AP Photo / Czarek SokolowskiМужчина с флагом Польши в Варшаве
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Мужчина с флагом Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пшемыслав Чарнек, польский депутат и кандидат в премьер-министры, заявил, что Владимир Зеленский удерживает власть на Украине только благодаря помощи Польши.
  • Пшемыслав Чарнек считает присвоение Зеленским наименования «Имени героев УПА» одному из воинских подразделений нелояльностью по отношению к Польше и украинскому народу.
  • Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого орла после присвоения наименования «Имени героев УПА» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский удерживает власть на Украине только потому, что Варшава ему помогла, но при этом "бьет Польшу по лицу", заявил польский депутат и кандидат в премьер-министры страны от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.
Чарнек отметил, что присвоение Зеленским одному из воинских подразделений наименования "Имени героев УПА*" (признана в России экстремистской и запрещена) — это крайняя нелояльность, в том числе и по отношению к украинскому народу. По словам депутата, Зеленский до сих пор у власти только потому, что Польша "заставила мир помочь Украине".
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Зеленский больше не является желанным гостем в Польше, заявили в сейме
Вчера, 11:04
"Таким образом, господин Зеленский является президентом и удерживает власть на Украине только потому, что Польша ему помогла. И этот же Зеленский сегодня бьет Польшу по лицу. Но я повторяю — это прежде всего действие, наносящее ущерб украинскому народу. Зеленский должен это понимать", - сказал политик.
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
Боевое крыло ОУН - Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Мужчина с флагом Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В Польше обвинили Украину в пренебрежительном отношении к ней
Вчера, 10:45
 
В миреПольшаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныКароль Навроцкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала