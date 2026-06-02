Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пшемыслав Чарнек, польский депутат и кандидат в премьер-министры, заявил, что Владимир Зеленский удерживает власть на Украине только благодаря помощи Польши.
- Пшемыслав Чарнек считает присвоение Зеленским наименования «Имени героев УПА» одному из воинских подразделений нелояльностью по отношению к Польше и украинскому народу.
- Президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского ордена Белого орла после присвоения наименования «Имени героев УПА» Отдельному центру специальных операций «Север» Сил специальных операций ВСУ.
ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский удерживает власть на Украине только потому, что Варшава ему помогла, но при этом "бьет Польшу по лицу", заявил польский депутат и кандидат в премьер-министры страны от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.
Чарнек отметил, что присвоение Зеленским одному из воинских подразделений наименования "Имени героев УПА*" (признана в России экстремистской и запрещена) — это крайняя нелояльность, в том числе и по отношению к украинскому народу. По словам депутата, Зеленский до сих пор у власти только потому, что Польша "заставила мир помочь Украине".
"Таким образом, господин Зеленский является президентом и удерживает власть на Украине только потому, что Польша ему помогла. И этот же Зеленский сегодня бьет Польшу по лицу. Но я повторяю — это прежде всего действие, наносящее ущерб украинскому народу. Зеленский должен это понимать", - сказал политик.
Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.
Боевое крыло ОУН - Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Запрещенная в России террористическая организация.