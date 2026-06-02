ВАРШАВА, 2 июн – РИА Новости. Владимир Зеленский удерживает власть на Украине только потому, что Варшава ему помогла, но при этом "бьет Польшу по лицу", заявил польский депутат и кандидат в премьер-министры страны от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.

Боевое крыло ОУН - Украинская повстанческая армия* (УПА*, запрещенная в России экстремистская организация) - воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами во время Великой Отечественной войны. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.