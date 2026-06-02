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Премьер Эстонии прокомментировал инциденты с украинскими беспилотниками - РИА Новости, 02.06.2026
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18:35 02.06.2026
Премьер Эстонии прокомментировал инциденты с украинскими беспилотниками

Михал: Киев вряд ли может гарантировать, что его БПЛА не залетят к союзникам

CC BY 2.0 / Finnish Government / Премьер-министр Эстонии Кристен Михал
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
CC BY 2.0 / Finnish Government /
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Эстонии Михал признал, что Украина вряд ли может гарантировать своим союзникам отсутствие залетов своих БПЛА на их территорию.
  • В воздушном пространстве Эстонии неоднократно оказывались украинские дроны.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина вряд ли может гарантировать своим союзникам, что ее БПЛА больше не будут залетать на их территорию, признал премьер Эстонии Кристен Михал.
В последнее время в воздушном пространстве Эстонии неоднократно оказывались украинские дроны. В марте эстонская полиция сообщала, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. В мае глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что румынский истребитель сбил украинский дрон над территорией страны.
"Думаю, это почти невозможно", - заявил Михал в ответ на вопрос о том, может ли Украина гарантировать своим союзникам, что инциденты с дронами больше не повторятся. Его слова цитирует телерадиокомпания ERR, которой он дал интервью.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Обломки разбившегося беспилотника недалеко от деревни Каблакула, Эстония. 19 мая 2026 года - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
МИД Эстонии переложил на Россию ответственность за украинский дрон
19 мая, 17:36
 
В миреЭстонияУкраинаРоссияХанно ПевкурНиколай Патрушев
 
 
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