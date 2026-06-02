Премьер Эстонии прокомментировал инциденты с украинскими беспилотниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер Эстонии Михал признал, что Украина вряд ли может гарантировать своим союзникам отсутствие залетов своих БПЛА на их территорию.
- В воздушном пространстве Эстонии неоднократно оказывались украинские дроны.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Украина вряд ли может гарантировать своим союзникам, что ее БПЛА больше не будут залетать на их территорию, признал премьер Эстонии Кристен Михал.
В последнее время в воздушном пространстве Эстонии неоднократно оказывались украинские дроны. В марте эстонская полиция сообщала, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. В мае глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что румынский истребитель сбил украинский дрон над территорией страны.
"Думаю, это почти невозможно", - заявил Михал в ответ на вопрос о том, может ли Украина гарантировать своим союзникам, что инциденты с дронами больше не повторятся. Его слова цитирует телерадиокомпания ERR, которой он дал интервью.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.