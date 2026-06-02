Рубио признал, что у Ирана по-прежнему есть много БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио признал, что у Ирана после американской операции "Эпическая ярость" по-прежнему есть много беспилотников.
- Он считает, что возможности Тегерана по изготовлению дронов были подорваны, несмотря на то что БПЛА легко производить.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что у Ирана после американской операции "Эпическая ярость" по-прежнему есть много беспилотников.
"У них по-прежнему много беспилотников", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США, отметив, что БПЛА легко производить.
При этом он считает, что возможности Тегерана по изготовлению дронов были якобы "подорваны".
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