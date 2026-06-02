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Рубио признал, что у Ирана по-прежнему есть много БПЛА - РИА Новости, 02.06.2026
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18:02 02.06.2026
Рубио признал, что у Ирана по-прежнему есть много БПЛА

Марко Рубио признал, что у Ирана после по-прежнему есть много БПЛА

© REUTERS / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© REUTERS / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио признал, что у Ирана после американской операции "Эпическая ярость" по-прежнему есть много беспилотников.
  • Он считает, что возможности Тегерана по изготовлению дронов были подорваны, несмотря на то что БПЛА легко производить.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что у Ирана после американской операции "Эпическая ярость" по-прежнему есть много беспилотников.
"У них по-прежнему много беспилотников", - сказал он в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената США, отметив, что БПЛА легко производить.
При этом он считает, что возможности Тегерана по изготовлению дронов были якобы "подорваны".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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