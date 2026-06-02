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Студенты массово идут служить в беспилотные войска, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 02.06.2026
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10:51 02.06.2026 (обновлено: 11:09 02.06.2026)
Студенты массово идут служить в беспилотные войска, сообщили в Минобороны

МО РФ: студенты массово идут служить в беспилотные войска

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкВоеннослужащие-контрактники войск беспилотных систем на обучающих занятиях в пункте отбора на военную службу по контракту
Военнослужащие-контрактники войск беспилотных систем на обучающих занятиях в пункте отбора на военную службу по контракту - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Военнослужащие-контрактники войск беспилотных систем на обучающих занятиях в пункте отбора на военную службу по контракту . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России растет интерес студентов к службе в войсках беспилотных систем Вооруженных сил РФ.
  • Студент Вадим из Иркутской области взял академический отпуск и заключил контракт с войсками БпС, сейчас он служит оператором по сбору и обработке информации.
  • Контракт на прохождение военной службы в войсках БпС заключается на срок не менее одного года, и перевод военнослужащих в другие части без их согласия исключен.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России растет интерес студентов к службе в войсках беспилотных систем (БпС) Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.
России растёт интерес студентов вузов и колледжей к службе в войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ. Молодые люди добровольно подают заявления, чтобы посвятить себя служению Родине в новом роде войск", - говорится в сообщении.
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"Смотрел новости по телевизору, и меня привлекло данное направление - беспилотные системы. Учиться в вузе оставалось полтора года, но желание служить в войсках БпС взяло верх, поэтому я взял академический отпуск и заключил контракт", — рассказывает Вадим из Иркутской области.
По прибытии в подразделение он вместе с другими новобранцами прошёл профориентационное тестирование, которое помогло определить наиболее подходящую для него должность и направление.
"Служу я уже девятый месяц в должности оператора по сбору и обработке информации. Контракт скоро завершится, однако я решил продлить его ещё на один год", — поведал Вадим.
В военном ведомстве подчеркнули, что контракт на прохождение военной службы в данном роде войск заключается на срок не менее одного года.
В задачи Вадима входит сбор информации, присылаемой операторами БПЛА с линии боевого соприкосновения, их обработка и своевременный доклад командиру. "Очень важно выполнять все поручения в самые короткие сроки, поэтому я выполняю свою работу максимально быстро, ведь от этого зависят жизни людей", – говорит он.
В Минобороны отметили, что любой военнослужащий проходит службу непосредственно в подразделениях БпС, а его перевод в другие части Вооружённых сил РФ без добровольного согласия самого военнослужащего исключен.
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