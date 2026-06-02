Студенты массово идут служить в беспилотные войска, сообщили в Минобороны

Военнослужащие-контрактники войск беспилотных систем на обучающих занятиях в пункте отбора на военную службу по контракту . Архивное фото

Военнослужащие-контрактники войск беспилотных систем на обучающих занятиях в пункте отбора на военную службу по контракту

Краткий пересказ от РИА ИИ В России растет интерес студентов к службе в войсках беспилотных систем Вооруженных сил РФ.

Студент Вадим из Иркутской области взял академический отпуск и заключил контракт с войсками БпС, сейчас он служит оператором по сбору и обработке информации.

Контракт на прохождение военной службы в войсках БпС заключается на срок не менее одного года, и перевод военнослужащих в другие части без их согласия исключен.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. В России растет интерес студентов к службе в войсках беспилотных систем (БпС) Вооруженных сил РФ, сообщили в Минобороны России.

"В России растёт интерес студентов вузов и колледжей к службе в войсках беспилотных систем Вооружённых сил РФ. Молодые люди добровольно подают заявления, чтобы посвятить себя служению Родине в новом роде войск", - говорится в сообщении

"Смотрел новости по телевизору, и меня привлекло данное направление - беспилотные системы. Учиться в вузе оставалось полтора года, но желание служить в войсках БпС взяло верх, поэтому я взял академический отпуск и заключил контракт", — рассказывает Вадим из Иркутской области

По прибытии в подразделение он вместе с другими новобранцами прошёл профориентационное тестирование, которое помогло определить наиболее подходящую для него должность и направление.

"Служу я уже девятый месяц в должности оператора по сбору и обработке информации. Контракт скоро завершится, однако я решил продлить его ещё на один год", — поведал Вадим.

В военном ведомстве подчеркнули, что контракт на прохождение военной службы в данном роде войск заключается на срок не менее одного года.

В задачи Вадима входит сбор информации, присылаемой операторами БПЛА с линии боевого соприкосновения, их обработка и своевременный доклад командиру. "Очень важно выполнять все поручения в самые короткие сроки, поэтому я выполняю свою работу максимально быстро, ведь от этого зависят жизни людей", – говорит он.