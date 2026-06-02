В Курской области мирная жительница пострадала при атаке дрона ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Малое Солдатское Курской области в результате атаки БПЛА ВСУ пострадала местная жительница.
- Пострадавшей 51 год, она получила минно-взрывную и акубаротравмы, врачи оказали ей помощь, дальнейшее лечение будет амбулаторным.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА ВСУ в селе Малое Солдатское Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сегодня в селе Малое Солдатское Беловского района из-за атаки БПЛА пострадала местная жительница. У 51-летней женщины минно-взрывная и акубаротравмы", - сообщил Хинштейн на платформе "Макс".
Он уточнил, что пострадавшая сама обратилась в больницу, врачи оказали всю помощь, женщина будет наблюдаться амбулаторно.
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