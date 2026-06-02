В Курской области мирная жительница пострадала при атаке дрона ВСУ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате атаки БПЛА ВСУ в селе Малое Солдатское Курской области, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Он уточнил, что пострадавшая сама обратилась в больницу, врачи оказали всю помощь, женщина будет наблюдаться амбулаторно.