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Вучич не исключает, что может стать премьером Сербии, пишут СМИ - РИА Новости, 02.06.2026
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09:14 02.06.2026
Вучич не исключает, что может стать премьером Сербии, пишут СМИ

Bloomberg: Вучич может стать премьером Сербии после ухода с поста президента

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич не исключает возможности занять пост премьер-министра страны после ухода с должности главы государства.
  • Вучич заявил, что в 2026 году в Сербии пройдут парламентские и президентские выборы, и исключил возможность еще одного президентского срока.
  • Председатель Скупщины Сербии Ана Брнабич говорила, что правящая Сербская прогрессивная партия предложит Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич не исключает, что после ухода с должности главы государства может занять пост премьер-министра страны, передает агентство Блумберг.
Вучич во время визита в Китай в мае заявил, что скоро может уйти в отставку. Официально его мандат заканчивается весной 2027 года.
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В интервью агентству Блумберг Вучич заявил, что в 2026 году в Сербии пройдут парламентские и президентские выборы. При этом он исключил возможность еще одного президентского срока.
"Это может произойти", - приводит агентство ответ Вучича на вопрос о том, хотел бы он снова стать премьером Сербии.
Председатель Скупщины (парламента) Сербии Ана Брнабич говорила ранее, что правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) предложит Вучичу выдвинуть свою кандидатуру на пост премьера.
Проведения досрочного волеизъявления требуют протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции.
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